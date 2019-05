Manželia sú zúfalí: Toto má byť začiatok sezóny? Otrasné FOTO prvej letnej dovolenky na Korfu

Manželia prileteli na ostrov v piatok, pričom za týždňový all-inclusive pobyt v štvorhviezdičkovom hoteli zaplatili 499 libier (cca 585 eur). Suma sa im síce zdala podozrivo nízka, ale cestovka ich ubezpečila, že všetko je v poriadku. Mick a Jayney sa však na vlastné oči presvedčili, že realita v Agios Gordios je úplne iná.

Zdroj: profimedia.sk

„Ostatní hostia zaplatili každý 200 libier, aby mohli odletieť domov už dnes. Také to tu je zlé. Dve dievčatá z Cheshire prišli v rovnakom čase ako my a boli také rozrušené, že si zaplatili let na vlastné náklady," uviedla Jayney pre DevonLive.

Zdroj: profimedia.sk

Vysvetlila, že keď uvideli ešte minulý rok reklamu na internete na túto dovolenku s odletom z Exeteru, ako prvé si pomysleli, že je to príliš dobré, aby to bola pravda, ale objasnili im, že je to preto, lebo ide o prvý týždeň letnej sezóny a snažia sa tým navnadiť ľudí.

Jayney dodala, že hotel je síce vo vnútri pekný, ale už tri dni im netečie voda a zvyšok strediska je v podstate zatvorený. Miestni obyvatelia pritom tvrdia, že dovolenková sezóna sa nezačne ešte tak ďalšie dva týždne.

Zdroj: profimedia.sk

Jayney trpí ochorením krvi, pre ktoré musela dať aj výpoveď v práci, takže niet sa čo čudovať, že rodina musí šetriť. Navyše stres z tejto dovolenky spôsobil, že sa u nej opäť objavili symptómy.

„Je nám ľúto skúseností pána a pani Clarkovcov na Korfu. V súčasnosti skúmame ich znepokojenie a čoskoro sa s nimi skontaktujeme, aby sme túto záležitosť vyriešili," citoval DevonLive vyjadrenie hovorcu cestovnej kancelárie TUI.