Horor na palube ruského lietadla: VIDEO Muselo tvrdo pristáť, stroj v plameňoch, hlásia mŕtveho

Agentúra Interfax uviedla, že šlo o mimoriadnu situáciu súvisiacu s požiarom, ktorý na palube lietadla vypukol krátko po štarte z Moskvy. S odvolaním sa na informovaný zdroj spresnila, že lietadlo krátko po štarte vyslalo núdzový signál a posádka sa začala pripravovať na núdzové pristátie. To sa na prvýkrát nepodarilo. Na druhý pokus lietadlo narazilo na pristávaciu dráhu podvozkom, následne aj nosom. Stroj potom začal horieť.

Na palube lietadla smerujúceho do mesta Murmansk sa podľa Interfaxu nachádzalo 73 cestujúcich a šesť členov posádky. Z lietadla ich evakuovali pomocou nafukovacích kĺzačiek. K likvidácii požiaru boli privolaní hasiči.

VIDEO Aeroflot Flight #SU1492 (RA-89098) Sukhoi Superjet 100-95B has landed at Sheremetyevo Airport, Russia engulfed in flames. All 78 passengers have been safely evacuated (5-MAY-2019). pic.twitter.com/cuw8WmLjL3