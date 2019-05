Dvaja hlavní európski odporcovia migrácie v Budapešti: FOTO Orbán sa stretol so Salvinim

V rozhovore zverejnenom v stredu v talianskych novinách La Stampa Orbán uviedol, že Salvini je dnes, čo sa týka migrácie, "najdôležitejšou osobou v Európe". Migráciu maďarský premiér zároveň označil za "najdôležitejšiu otázku, s ktorou nás história konfrontuje".

Maďarsko a Taliansko majú totožné postoje k ochrane hraníc Európskej únie, vyhlásil vo štvrtok v Budapešti šéf maďarského rezortu vnútra Sándor Pintér po rokovaní s talianskym vicepremiérom a ministrom vnútra Matteom Salvinim. Podľa agentúry MTI maďarský minister dodal, že postoje uvedených krajín sú totožné v tom, akým spôsobom treba zabrániť, aby sa na európske územie dostali masy nežiaducich ľudí či teroristov.

Zdroj: TASR/Balazs Szecsodi/Hungarian Prime Minister's Press Office/MTI via AP

Pintér zdôraznil, že úsilie Talianska v ochrane vonkajších hraníc EÚ napĺňa záujmy všetkých členských krajín Únie vrátane Maďarska. Salvini ocenil možnosť navštíviť spolu s maďarským premiérom Viktorom Orbánom maďarsko-srbskú hranicu pri obci Röszke, 180 kilometrov juhovýchodne od Budapešti, kde si vo štvrtok prezreli hraničné zábrany postavené na ochranu proti ilegálnej migrácii.

Orbán: Viditeľne a otvorene budeme hľadať možnosti spolupráce so Salvinim

Viditeľnú a otvorenú spoluprácu s talianskym vicepremiérom a predsedom pravicovo-populistickej strany Liga Severu Matteom Salvinim avizoval vo štvrtok v Budapešti predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. Podľa spravodajského servera Index.hu Orbán na spoločnej tlačovej konferencii so Salvinim po návšteve hraničných zábran na juhu Maďarska povedal, že národným záujmom jeho krajiny je, aby Salvini, ktorý odmieta prisťahovalectvo, bol úspešným. Ako minister vnútra totiž musí dokázať, že európske hranice je možné chrániť.

Taliansky politik vyjadril nádej, že po 27. máji, teda po voľbách do Európskeho parlamentu (EP), sa otvára pre európske národy nová etapa. Zdôraznil, že do Maďarska prišiel "budovať novú Európu". Salvini ostro kritizoval médiá, ktoré útočia na Orbánovu politiku. "Problémom nie je prerozdeľovanie ilegálnych migrantov, ale to, aby sme dosiahli v Európe jednotný postup voči tretím krajinám a aby sme dokázali spoločne chrániť hranice," dodal taliansky vicepremiér.

Orbán opätovne varoval pred tým, aby sa Európska ľudová strana (EPP) spájala s ľavicou, ktorá presadzuje migráciu a ktorá podľa Salviniho chce uškodiť európskemu ľudu. Maďarský premiér podotkol, že EPP nie je otvorená spolupráci so Salvinim a s jeho alianciou krajne pravicových strán. Európa ale v eurovoľbách podľa Orbána rozhodne o tom, či bude podporovať prisťahovalectvo, alebo nie.

Na novinársku otázku, či chce Orbánova strana Fidesz zostať členom EPP, maďarský ministerský predseda povedal iba toľko, že ak sa EPP bude viazať k ľavici, potom si Fidesz tam ťažko nájde miesto. "EPP by mala byť otvorená pravici, mala by sa otvoriť smerom k Salvinimu," dodal Orbán. Salvini podotkol, že v EP je potrebná nová politická sila. Povedal, že by bol rád, keby sa Orbán pridal k jeho pravicovej Aliancii pre ľudí a národy, avšak dodal, že mu dopraje, aby si svoje problémy vyriešil v rámci EPP.

Taliansky vicepremiér vyjadril maďarskej vláde obdiv za to, že dokázala v krátkom čase dostať pod kontrolu takmer 600 kilometrov dlhý úsek hraníc, čím sa jej podarilo zastaviť prevádzačstvo. Európska ľudová strana (EPP), najsilnejšia parlamentná frakcia v Európskom parlamente, pozastavila v marci Orbánovmu Fideszu členstvo v súvislosti s jeho odklonom od európskych hodnôt. Orbán pripustil, že po eurovoľbách jeho Fidesz EPP opustí, čo je možno ďalší dôvod posilňovania vzťahov so Salvinim.