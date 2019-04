Zomrel legendárny konštruktér ruského letectva Genrich Novožilov (93†)

Informovala o tom v pondelok stanica Slobodná Európa s odvolaním sa na bývalého riaditeľa danej spoločnosti Alexeja Rogozina, ktorý úmrtie bez ďalších detailov oznámil na sociálnych sieťach. Novožilov zohral kľúčovú úlohu pri vývoji dopravných lietadiel Il-14, Il-18, Il-62, Il-76, Il-86, Il-96 a Il-114. Špeciálne upravená verzia Il-96 slúži ako oficiálne lietadlo ruského prezidenta Vladimira Putina. Spolupracoval aj na vývoji bojového lietadla Il-40 či bombardérov Il-46 a Il-54.

Novožilov sa narodil v roku 1925 v Moskve a pre spoločnosť Iliušin začal pracovať v roku 1949. V roku 1970 ho vymenovali za šéfkonštruktéra a riaditeľa spoločnosti Iliušin. Bol členom sovietskej aj ruskej akadémie vied. V roku 1986 sa stal členom Ústredného výboru Komunistickej strany Sovietskeho zväzu. Bol držiteľom množstva vládnych ocenení vrátane dvoch cien Hrdina socialistickej práce.

