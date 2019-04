Rusko tvrdilo, že je mŕtvy, všetko je inak: Vodca Daeš sa po piatich rokoch objavil na VIDEU

Nie je síce jasné, kedy bolo zmienené video nakrútené, Baghdádí však na ňom v minulom čase odkazuje na mesiace bojov o dedinu Bághúz, poslednú baštu Daeš v Sýrii, ktoré sa skončili v marci vyhlásením víťazstva Sýrskych demokratických síl (SDF) nad Daeš.

"Bitka o Bághúz sa skončila," hovorí vo videu Baghdádí, sediaci s prekríženými nohami, trom mužom, ktorých tváre sú rozmazané. Vodca Daeš sa na videozázname neukázal od vyhlásenia islamského kalifátu v irackom meste Mósul v júli 2014, približuje agentúra DPA.

#ISIS produces a video showing Abu Bakr al-Baghdadi alive.



After Mosul 2014, It’s His first Video.



Claimed by Their Handle. pic.twitter.com/B4BziqZr7E