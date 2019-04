Európa v panike, z ruska tečie namiesto ropy nekvalitná brečka: Slovensko situáciu monitoruje

VARŠAVA – Kvalita ruskej ropy, ktorá prúdi do severnej a strednej Európy, sa výrazne zhoršila. Spôsobuje to problémy rafinériám. Podľa obchodníkov a ruských činiteľov to uviedla agentúra Reuters. Rusko o tom vie, problémy údajne odstraňuje, Bielorusko však zastavilo dodávky ruskej ropy do Poľska. Slovenské ministerstvo hospodárstva o kontaminovanej rope nemá informáciu.