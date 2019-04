Druhé kolo prezidentských volieb na Ukrajine: Vyhrať dnes môže nováčik s hmlistým programom

Volebné miestnosti na Ukrajine boli sprístupnené od 07.00 h SELČ; hlasovať bude možné do 19.00. Predbežné prognózy sa očakávajú hneď po uzavretí volebných miestností. Oficiálne výsledky by mali byť známe v noci na pondelok. Právo odovzdať hlas niektorému z dvojice kandidátov má približne 30 miliónov Ukrajincov. Podľa prieskumu verejnej mienky, ktorý vo štvrtok zverejnila ukrajinská spoločnosť Rejting, má Zelenskyj pred druhým kolom volieb podporu 73 percent, zatiaľ čo Porošenka by volilo necelých 27 percent voličov, uvádza AFP.

Štyridsaťjedenročný Zelenskyj svoju kandidatúru oznámil krátko pred začiatkom roka 2019. Tento herec a riaditeľ filmových štúdií Kvartal 95 podľa agentúry AFP chce, aby sa Londýn a Washington zapojili do mierových rozhovorov ohľadom ukončenia vojnu so separatistami a takisto má v pláne pokračovať v spolupráci s Medzinárodným menovým fondom (MMF). Kritici tvrdia, že jeho program je hmlistý a krajina, ktorá je vo vojne, by nemala riskovať a zvoliť si politického nováčika. Takisto upozorňujú aj na jeho spojenie s oligarchom Ihorom Kolomojským.

Zdroj: TASR/Vadim Ghirda

Úradujúci prezident Petro Porošenko sa stal víťazom predčasných prezidentských volieb v máji 2014, keď nahradil vo funkcií hlavy štátu Viktora Janukovyča. Kandidatúru v tohoročných voľbách oznámil v januári 2019. Jeden z najbohatších ľudí na Ukrajine, získal svoj majetok aj vďaka podnikaniu v Rusku, kde má jeho čokoládové impérium Roshen viaceré výrobné závody. Jeho podporovatelia mu podľa AFP pripisujú zásluhy za prebudovanie ukrajinskej armády, vznik nezávislej pravoslávnej cirkvi na Ukrajine a bezvízový styk pre Ukrajincov v krajinách EÚ.

Kritici Porošenkovi vyčítajú, že počas piatich rokov urobil len veľmi málo v boji proti korupcii, v oblasti zvyšovania životného štandardu a v konflikte s Ruskom podporovanými separatistami na východe Ukrajiny.

Zdroj: SITA/AP/Efrem Lukatsky

V prvom kole prezidentských volieb, ktoré sa konalo 31. marca, nezískal ani jeden z 39 kandidátov podporu viac ako polovice zúčastnených voličov. Dvaja najúspešnejší kandidáti — Zelenskyj (získal 30,24 percenta hlasov) a Porošenko (15,95 percenta hlasov) — sa tak stretávajú v nedeľňajšom druhom kole.