Hotely a kostoly na Srí Lanke zasiahli výbuchy, strašná bilancia obetí, jeden z najhorších útokov v dejinách

11:15 Bilancia obetí stúpla. Dovedna zahynulo už viac ako 180 ľudí, pričom 35 z nich sú cudzinci. Ďalších takmer 400 ľudí utrpelo zranenia.

11:13 Došlo k ďalšiemu výbuchu, hlásia dvoch mŕtvych. Ide o v poradí siedmu explóziu.

Zdroj: SITA/AP

10:53 Zatiaľ sa zdá, že medzi obeťami Slováci nie sú. „Po nedeľnej sérii výbuchov na Srí Lanke sa pracovníci nášho zastupiteľského úradu v Dillí spojili s naším honorárnym konzulom ako aj s tamojšími úradmi a preverujú, či sa medzi obeťami a zranenými nachádzajú občania SR. Žiadna z doteraz získaných informácií takúto skutočnosť nepotvrdila,“ uviedol to tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR s tým, že situáciu bude rezort aj naďalej sledovať.

BREAKING: At least two explosions have been reported l at churches in Sri Lanka and further reports of possible explosions at hotels on Easter Sunday. The majority of the explosions have reportedly been in Colombo - BTVI pic.twitter.com/zyaASTCnMA