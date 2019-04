MIMORIADNY ONLINE Skaza symbolu Francúzska: VIDEO Katedrála Notre-Dame sa postupne rúcala

- ikonická katedrála Notre-Dame začala horieť popoludní

- na mieste došlo ku kolosálnym škodám, príčina požiaru zatiaľ nie je známa

- pre Francúzsko i svet ide o obrovskú kultúrnu stratu

- požiar začali hasiči dostávať pod kontrolu krátko pred polnocou

MIMORIADNY ONLINE Parížska katedrála Notre-Dame je v plameňoch, VIDEO hroznej skazy

07:15 Český kardinál a pražský arcibiskup Dominik Duka uviedol: "S nemým smútkom v srdci sledujem skazu parížskej katedrály Notre-Dame. Ide o jednu z najväčších európskych kultúrnych strát od zničenia starobylého benediktínskeho opátstva v Monte Cassine. Stredoveké katedrály, medzi ktoré patrí aj parížska Notre-Dame, vyrastajú v symbióze s univerzitnými katedrami a formujú spoločnosť, ktorú charakterizujú dve slová: viera a česť."

7:07 Newyorská nezisková organizácia French Heritage Society, ktorá sa venuje ochrane francúzskych architektonických a kultúrnych pokladov, spustila v pondelok internetové stránky s cieľom získať peniaze na obnovu katedrály. Na internetových stránkach pre organizovanie pomoci dobrovoľných darcov GoFundMe sa v pondelok začalo viac ako 50 kampaní na pomoc v súvislosti s požiarom katedrály, uviedol hovorca prevádzkovateľa stránok John Coventry.

Zdroj: TASR/AP/Thibault Camus

6:27 Notre-Dame figuruje v klasickom románe "Chrám Matky Božej v Paríži" od Victora Huga z roku 1831. Jeho najslávnejšie filmové spracovanie pochádza z roku 1956 s Anthonym Quinnom v úlohe Quasimoda a Ginou Lollobrigidou v úlohe Esmeraldy. V roku 1996 sa príbeh dočkal i muzikálového animovaného spracovania z produkcie Walta Disneyho.

Zdroj: SITA/AP Photo/Thibault Camus

6:34 Macron ocenil odvahu zasahujúcich hasičov, ktorým sa medzitým podarilo dostať požiar pod kontrolu, a dodal, že spustí medzinárodnú zbierku na obnovu katedrály. "Francúzi to očakávajú," zakončil prezident svoj prejav po boku parížskej starostky Anne Hidalgovej a parížskeho arcibiskupa Michela Aupetita.

First pictures from the inside of #NotreDame on fire 2019-04-15. pic.twitter.com/tW5kMjMAiJ

6:31 "To, čo sa stalo dnes v noci katedrále Notre-Dame, je obrovskou tragédiou," vyhlásil 41-ročný prezident, podľa ktorého je katedrála "epicentrom nášho života" a chrámom "všetkých Francúzov" - veriacich i neveriacich.

Zdroj: SITA/AP Photo/Diana Ayanna

6:29 Podľa jeho slov sa katedrála "vyhla najhoršiemu" vďaka práci hasičov, ktorí hodiny bojovali s plameňmi v úsilí zachrániť dve hlavné zvonové veže, fasádu a celkový skelet stavby. Macron ďalej vyhlásil, že na obnovu poškodených a zničených častí chrámu budú povolaní "tí najtalentovanejší" experti a pamiatkari.

Zdroj: SITA/Philippe Wojazer/Pool via AP

6:27 Francúzsky prezident Emmanuel Macron prisľúbil, že parížska katedrála Notre-Dame, ktorá v pondelok večer vyhorela, bude zreštaurovaná. "Spoločne znovu postavíme Notre-Dame," vyhlásil pred poškodeným chrámom šéf Elyzejského paláca, ktorého citovala tlačová agentúra AFP.

6:25 Vatikánsky hovorca Alessandro Gisotti na margo ničivého požiaru katedrály podľa tlačovej agentúry DPA uviedol: "Vyjadrujeme našu solidaritu s francúzskymi katolíkmi a ľudom Paríža. Modlíme sa za hasičov a ďalších, ktorí robia všetko, čo je v ich silách, aby zvládli túto dramatickú situáciu."

Pápež František a vatikánsky hovorca Alessandro Gisotti Zdroj: SITA/AP Photo/Alessandra Tarantino

6:22 Chrám vyplienili v 16. storočí protestantskí hugenoti a koncom 18. storočia bol opäť poškodený počas francúzskej revolúcie. Neskôr sa v ňom Napoleon Bonaparte korunoval za cisára Francúzska. Masívne zvony katedrály v roku 1944 oznamovali oslobodenie mesta od nacistov, v roku 1970 bol chrám dejiskom pohrebu štátnika Charlesa de Gaullea.

Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Romans 12:21 #Catholic #NotreDameDeParis #NotreDame #France



To Share & Donate visit: https://t.co/Bp0Gbb0BTr (All funds raised will go to their local Archdiocese) pic.twitter.com/FYhXXqESVp