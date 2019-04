Tínedžerka sa nechcela vrátiť expriateľovi: VIDEO Výstraha pre všetky ženy, v sekunde jej zničil život

Dvojica sa dohodla na popoludňajšom stretnutí, na ktorom Anj svojmu bývalému povedala, že sa k nemu už viac nevráti. Urazený 20-ročný mladík vtedy chytil amok a tínedžerke udrel hlavu o oceľovú lavičku, skočil jej na tvár a dusil ju tak silno, až jej roztrhol hlasivky.

Keď Anj ležala na zemi s odtrhnutou čeľusťou a krvou a mozgovou tekutinou vytekajúcou z ucha, násilník utiekol. Predtým ešte však stihol zakričať na okoloidúceho: „Teraz sa môžeš o ňu, kur*a, postarať".

Záchranka musela dievčinu počas prevozu do nemocnice niekoľkokrát oživovať. Skončila na jednotke intenzívnej starostlivosti a jej rodičom lekári povedali, aby sa pripravili na najhoršie. Zábery z minulosti ukazujú, ako dobitá tínedžerka leží na lôžku pripojená na monitor dýchania a infúziu.

Po troch týždňoch v bezvedomí sa síce prebrala, ale nereagovala. Ďalších desať rokov musela podstupovať intenzívnu rehabilitáciu. "Trvalo mi päť mesiacov, kým som sa dotkla spodnej pery jazykom," uviedla pre portál news.com.au. "Bola som niekoľko rokov ležiaca a verbálne som nekomunikovala päť rokov," dodala.

Zdroj: YouTube/Women's Health Loddon Mallee

V dome s ošetrovateľskou službou strávila dva roky, kým sa konečne presťahovala domov, kde má teraz opatrovateľa. Hoci je Anj po zvyšok života pripútaná na invalidný vozík, jej expriateľa súd poslal na mreže iba na 10 a pol roka. Aj napriek nepriazni osudu však nezanevrela na život a stala sa zástupkyňou obetí domáceho násilia. O svojich skúsenostiach prednáša v rámci prevencie na školách.

Často sa jej ľudia pýtajú hlavne na to, prečo od svojho expriateľa neodišla skôr. "Myslela som si, že ho napravím. Chcela som ho urobiť lepším človekom," vysvetlila Anj, ktorá sa s mladíkom spoznala, keď mala iba 14 rokov. Na prvý pohľad sa síce javili ako každý iný zamilovaný pár, no on ju po čase začal izolovať. Od verbálneho zneužívania napokon prešiel až k fyzickému násiliu. Dokonca sa jej vyhrážal, že jej odreže hlavu sekerou.

Ako to v takýchto prípadoch býva, potom čo ju udrel, jej však vždy sľúbil, že už to viac neurobí. Tínedžerku našla silu, aby s ním konečne rozišla v marci 2002. Netušila ale, že jej to navždy zmení život. Podľa jej slov však na hranici blízko smrti objavila novú silu, a to byť hlasom pre tých, ktorých, bohužiaľ, často nie je počuť.