V stroskotanej lodi na Dunaji našli kokaín za 300 miliónov: Má za tým stáť balkánska mafia

BUKUREŠT/PODGORICA - Rumunská polícia v marci zhabala viac ako tonu pašovaného mimoriadne čistého kokaínu v odhadovanej hodnote okolo 300 miliónov eur. Ukrytý bol v lodi, ktorá sa potopila v delte Dunaja. Obrovská zásielka z Južnej Ameriky smerovala cez more až do západnej Európy a v súvislosti so zločinom polícia zatkla dvoch Srbov. Ide však iba o malé ryby. Za všetkým má stáť dobre známa balkánska mafia, ktorej chápadlá sú rozlezené poriadne ďaleko.

Tonu kokaínu objavili 22. marca v havarovanej lodi v delte Dunaja. Droga s celkovou hmotnosťou vyše 1040 kilogramov bola rozdelená do 36 plastových fliaš. Expertný rozbor ukázal, že ide o juhoamerický kokaín až s 90-percentnou čistotou. Množstvo drogy by sa tak dalo v kombinácii s inými látkami, ako napríklad paracetamolom, strojnásobiť.

Zdroj: TASR/AP/Vadim Ghirda

Šéf Riaditeľstva pre vyšetrovanie organizovanej kriminality a terorizmu (DIICOT) v Bukurešti Felix Banila uviedol, že dva dni predtým našli v tej istej oblasti podobný balík s kokaínom, ktorý vypadol z kamiónu, čo ich vlastne priviedlo k tomu, aby začali pátrať po zdroji. Zaistené drogy odviezli obrnené vozidlá s rozsiahlym policajným sprievodom za prísnych bezpečnostných opatrení.

Zdroj: TASR/AP/Vadim Ghirda

Vypadnutý balík a prevrátená loď

V stredu večer 20. marca vypadol na parkovisku pri meste Tulcea z dodávky registrovanej v Rumunsku kilogramový balík s drogou. Podľa portálu observator.tv v piatok ráno bola objavená neďaleko miesta prvého nálezu prevrátená loď s kokaínom. Ležala v delte Dunaja pri čiernomorskom pobreží. Spôsob balenia, logo a obsah zodpovedali balíku, ktorý našli predtým.

Z doterajšieho vyšetrovania sa zistilo, že drogy pochádzajú z Južnej Ameriky a boli prepravené do Rumunska po mori. Ide o najväčší úlovok drogového kontrabandu za posledné tri roky. V roku 2016 bezpečnostné zložky odhalili viac ako 2,3 tony kokaínu ukrytého v škatuliach od banánov na lodiach v čiernomorskom prístave Constanta. Narkotikum by podľa vtedajších odhadov malo pri predaji na ulici celkovú hodnotu až 625 miliónov eur.

V súvislosti s marcovým prípadom polícia zatkla dvoch srbských občanov. Tode Krističa (50) za volantom kamióna v rumunskej oblasti Prahova a Nenada Cvetankoviča (43) na hraničnom priechode Porţile de Fier 2 ako cestujúceho v aute, keď sa snažil dostať do Srbska. Obaja sú povolaním vodiči, ktorí pracujú v srbskej spoločnosti blízkej Davorovi T. (31).

Napojenie na mafiu

Podľa srbských médií majú byť práve Srb Davor T. so svojím spoločníkom z Čiernej Hory Igorom Dedovičom podozriví z vedenia zločineckej organizácie zaoberajúcej sa obchodovaním s kokaínom v Južnej Amerike a v Európskej únii.

Jovan Vukotič, Igor Dedovič Zdroj: polícia

Skutočného El Chapa Balkánu Davora T. niekoľkokrát zatkli v Srbsku, ale vždy sa mu podarilo ujsť. Mladík vlastní niekoľko reštaurácií, luxusných nehnuteľností a spoločností, z ktorých väčšina má sídlo v zahraničí, najmä v Južnej Amerike. Usadil sa v Kolumbii, kde si založil rodinu a do svojho rodného mesta Vranje je zvyknutý chodiť dvakrát ročne, uviedli súdne zdroje pre noviny Novosti.

Davor T. nikdy netrpel núdzou, keďže odmala vyrastal v hojnosti. Pochádza totiž z bohatej rodiny a jeho otec vlastní niekoľko obchodov. Vždy býval hosťom v najlepších kluboch a priatelil sa s celebritami. Často ho však vídali aj s ľuďmi z druhej strany zákona.

Vyšetrovatelia majú podozrenie, že Davor T. má kontakty s iným medzinárodne hľadaným partnerom, Čiernohorcom Igorom Dedovičom. Ide o vodcu nebezpečného škaljarskeho klanu v Kotore. Interpol po ňom pátra kvôli podozreniu, že nariadil dva atentáty. Srbská polícia verí, že Davor T. a Igor Dedovič investovali peniaze do spoločného obchodu s kokaínom.

Ako drogy prišli do Rumunska

Narkotiká boli zakúpené v Južnej Amerike od miestnych obchodníkov. Z Kolumbie ich doviezli do Surinamu, kde ich preložili do kontajnera na nákladnú loď plaviacu sa do Európy. Náklad prešiel cez Atlantik, cez Gibraltár do Stredozemného mora, cez sicílske a grécke vody, dostal sa do Egejského mora a potom do Marmarského mora. Po prechode Bosporom sa zastavil v rumunskom prístave Constanta, prezradil srbský denník Telegraf.

V Constante sa drogy prebalili a naložili na čln vo farbách bývalej Juhoslávie, červenej, bielej a modrej. Smelý plán obchodníkov však zmarilo počasie. Loď sa dostala do búrky a prevrátila sa v oblasti Sfantu Gheorghe smerom k Suline. Osemsto kilogramov kokaínu sa nachádzalo v dvojitom dne plavidla. Ďalších 200 kilogramov našli zabalených v záchranných vestách neďaleko od vraku.

Zdroj: Google, Topky

Rumunskí vyšetrovatelia sa domnievajú, že drogy mali byť vyzdvihnuté nákladnými automobilmi a prepravené do západnej Európy, kde sa s nimi malo obchodovať. Srbský denník Republika napísal, že sa mali dostať do srbskej dediny Golubac na hranici s Rumunskom. Odtiaľ sa mala časť kokaínu presunúť do Talianska a zvyšok do inej časti západnej Európy.

Škaljarsky klan

Podľa čiernohorských novín Pobjeda patria Igor Dedovič a Jovan Vukotič k hlavám škaljarského klanu (názov odvodený od mestečka Škaljari pri Kotore). Vukotič pochádza z Cetinje a do Kotoru údajne prišiel už s miliónmi eur. Médiá uvádzajú, že toto bohatstvo získal mimo Čiernej Hory predajom drog. Muža, ktorý má srbské aj čiernohorské občianstvo, zatkli 10. septembra minulého roka v Turecku s falošným pasom a deportovali ho do Srbska. Tam skončil vo väzbe a za falšovanie dokladov mu hrozia tri mesiace až päť rokov za mrežami. Prokuratúra pre neho žiada jeden a pol roka.

Jovan Vukotič Zdroj: FB/Jovica Vukotić

Vukotič sa priznal k použitiu falošného pasu, ale podľa Telegrafu tvrdil, že v Srbsku nespáchal žiadny zločin a zároveň odmietol, že by bol vodcom škaljarskeho klanu. Na jeho poste by ho mohol zastúpiť práve Igor Dedovič, na ktorého je však vydaný medzinárodný zatykač a je na úteku. Polícia ho hľadá kvôli atentátom z roku 2016 na Vojina Stupara a Miloša Radonjiča.

Stupar bol zranený pri streľbe v Kotore, Radonjič vyšiel bez ujmy. Obaja sú členmi kavačského klanu. Vojna medzi škaljarskym a kavačským klanom sa začala v roku 2014 po zmiznutí takmer 300 kilogramov kokaínu zo skladu vo Valencii. Tento konflikt medzi bývalými "obchodnými partermi" si doteraz vyžiadal viac ako 30 životov, vrátane piatich náhodných obetí, a stále pokračuje.

Prestrelka vo Viedni, šéf klanu zadržaný v Prahe

V decembri minulého roka došlo v centre Viedne k nájomnej vražde súvisiacej s vojnou kavačského a škaljarskeho klanu. Pri streľbe na troch mužov prišiel o život jeden človek a ďalší utrpel vážne zranenia. Mŕtvym mal byť Vladimir Roganovič (31), prezývaný čiernohorský Corleone, ktorý bol členom obávaného kavačského gangu, nazývaného podľa obce Kavač pri Kotore. Zranený bol Stefan Vilotijevič, tiež známy z kriminálneho prostredia. Roganovič si odpykával trest za bombové útoky v Čiernej Hore do 7. decembra, potom odišiel do zahraničia. Útočník, ktorý čakal vonku pred reštauráciou, zasiahol obete niekoľkými strelami do hlavy a ušiel pripraveným čiernym mercedesom.

Zdroj: Facebook/Vladimir Roganović

Na čele obávaného kavačského klanu mal stáť Slobodan Kaščelan (55), ktorého zadržali 12. decembra 2018 v Prahe (deväť dní pred streľbou vo Viedni - pozn. red.). Vodcu podsvetia vydala Česká republika vo februári Čiernej Hore. Kaščelan je v rodnej krajine podľa tamojšej polície trestne stíhaný pre podozrenie z viacerých trestných činov, medzi ktoré patria pokus o vraždu, založenie zločineckej organizácie a úžera. Denník Vijesti sa tiež zmienil o obvineniach z obchodovania s drogami a zo zastrašovania.

V roku 2016 čiernohorská polícia zatkla niekoľko členov kavačského gangu. Kaščelan ale unikol, pretože ho údajne vopred varoval niekto z polície. Potom veľmi často menil miesto pobytu v mnohých krajinách a využíval pri tom falošnú totožnosť.