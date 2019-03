Veľký deň pre susednú Ukrajinu: Boj o prezidentský úrad, víťazom Zelenskyj, Tymošenková šokuje

Politický nováčik Zelenskyj bol hlavným favoritom spomedzi 39 kandidátov, ktorí sa v prvom kole uchádzali o priazeň voličov. Podľa výsledkov prieskumov medzi voličmi, zverejnených bezprostredne po zatvorení volebných miestností, zvíťazil s odhadovaným ziskom 30,4 percenta odovzdaných hlasov.

VIDEO Víťazom prvého kola je komik Volodymyr Zelenskyj

Porošenkovi predpovedajú na základe tzv. exit polls druhé miesto a zisk 17,8 percenta hlasov. Bývalá premiérka Julija Tymošenková získala 14,2 percenta a skončila tak až ako tretia v poradí, vyplýva podľa AFP zo skombinovaných údajov troch prieskumných agentúr. V súlade s očakávaniami nezískal ani jeden z kandidátov podporu viac ako polovice zúčastnených voličov a nebol tak zvolený hneď v prvom kole. Zelenskyj a Porošenko sa preto stretnú v druhom kole volieb, naplánovanom na 21. apríla.

Prvý krok smerom k veľkému víťazstvu

Zelenskyj po zverejnení prognóz výsledkov prvého kola vyhlásil pred svojimi priaznivcami, že ide "len o prvý krok smerom k veľkému víťazstvu". Porošenko zase povedal, že druhé miesto v prvom kole volieb vníma ako "tvrdú príučku". Zverejnenie prvých úplnejších výsledkov prvého kola volieb sa očakáva až počas noci na pondelok, doplnila tlačová agentúra DPA.

Volodymyr Zelenskyj Zdroj: SITA/AP Photo/Efrem Lukatsky

Herec a riaditeľ filmových štúdií Zelenskyj (41) svoju kandidatúru oznámil krátko pred začiatkom roka 2019. Mnohí Ukrajinci ho poznajú z komediálneho televízneho seriálu Služobník ľudu, kde stvárňuje obyčajného učiteľa odhodlaného bojovať proti korupcii, ktorý sa stane prezidentom. Vo svojej kampani sa Zelenskyj sústreďuje na boj proti korupcii.

Petro Porošenko Zdroj: SITA/AP/Efrem Lukatsky

Úradujúci prezident Petro Porošenko sa stal víťazom predčasných prezidentských volieb v máji 2014, keď nahradil vo funkcií hlavy štátu Viktora Janukovyča. Je známy ako oligarcha a jeden z najbohatších ľudí na Ukrajine, pričom svoj majetok získal aj vďaka podnikaniu v Rusku, kde má jeho čokoládové impérium Roshen viaceré výrobné závody. Zelenskyj i Porošenko sú zástancami jasnej prozápadnej orientácie Ukrajiny, upozornila DPA.

Tymošenková šokuje

Ukrajinská expremiérka a prezidentská kandidátka Julija Tymošenková odmietla ako "nečestné" odhady výsledkov nedeľňajšieho prvého kola prezidentských volieb na Ukrajine, podľa ktorých sa umiestnila až na treťom mieste a stratila tak možnosť zabojovať o tento post v druhom kole. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.

Podľa údajov zverejnených bezprostredne po skončení hlasovania na základe prieskumov medzi voličmi získala Tymošenková približne 14 percent hlasov. Ako dvaja najúspešnejší kandidáti vychádzajú z týchto prognóz komik Volodymyr Zelenskyj a úradujúci prezident Petro Porošenko, a to s približným ziskom 30 a 18 percent. Tymošenková vyhlásila, že podľa údajov zhromaždených jej tímom získala v skutočnosti podporu takmer 21 percent zúčastnených voličov a umiestnila sa tak na druhej priečke za Zelenským.

Priebeh prezidentských volieb

Volebná účasť v nedeľňajších prezidentských voľbách na Ukrajine dosiahla o 15.00 h miestneho času (14.00 h SELČ) 44,36 percenta a polícia dovtedy dostala vyše 600 hlásení o porušení volebného zákona. Ako informovala ústredná volebná komisia, údaje o volebnej účasti pochádzali zo 46 volebných obvodov z celkových 199. Najvyššia účasť voličov bola zaznamenaná v Dnipropetrovskej oblasti (48,52 %), Záporožskej oblasti (48,35 %), Poltavskej oblasti (47,54 %), Sumskej oblasti (47,26 %) a Černihivskej oblasti (47,01 %).

Zdroj: SITA/AP/Sergei Grits

Najnižšia účasť bola v Zakarpatskej oblasti (24.77 %) a Ivanofrankivskej oblasti (31.81 %). Účasť v metropole Kyjev bola 46,48 %, uviedla agentúra Ukrinform. Podľa agentúry UNIAN bolo štátnej polícii k 15.00 h miestneho času nahlásených 649 prípadov porušenia volebného zákona. Polícia začala trestné stíhanie v 11 prípadoch. V štyroch prípadoch pre falšovanie volebných dokumentov, v troch prípadoch pre porušenie diskrétnosti hlasovania, dva prípady sa týkali úmyselného ľahkého ublíženie na zdraví, jeden prípad zasahovania do plnenia volebných zákonov a jeden výtržníctva.

Hlasujú aj Ukrajinci žijúci na Slovensku

Niekoľko stoviek Ukrajincov žijúcich na Slovensku už volilo svojho kandidáta na post hlavy štátu Ukrajiny. Do nedeľnej voľby sa môžu zapojiť prostredníctvom veľvyslanectva. Ako informovali z ukrajinského veľvyslanectva, priebeh volieb je zatiaľ pokojný. Účasť vo voľbách považujú na ambasáde za dobrú.

Favorit je jasný

Hlavným favoritom prezidentských volieb je podľa prieskumov komik Volodymyr Zelenskyj. Podľa prieskumu Kyjevského medzinárodného inštitútu sociológie (KIIS), zverejneného vo štvrtok, chce Zelenskému dať svoj hlas 20,9 percenta respondentov. Úradujúceho prezidenta Petra Porošenka mieni podporiť 13,7 percenta a bývalú premiérku Juliju Tymošenkovú 9,7 percenta opýtaných, uviedla agentúra Reuters s odvolaním sa na KIIS.

Štyridsaťjedenročný Zelenskyj svoju kandidatúru oznámil krátko pred začiatkom roka 2019. Mnohí Ukrajinci poznajú Zelenského z komediálneho televízneho seriálu Služobník ľudu. Stvárňuje v ňom obyčajného učiteľa odhodlaného bojovať proti korupcii, ktorý sa stane prezidentom. Tento herec a riaditeľ filmových štúdií Kvartal 95 sa podľa agentúry AP sústreďuje aj vo svojej kampani na boj proti korupcii.

Zdroj: SITA/AP/Emilio Morenatti

Pre ľudí usvedčených z korupcie navrhol doživotný zákaz vykonávať verejnú funkciu a takisto žiada daňovú amnestiu. Zelenskyj podporuje prípadné členstvo Ukrajiny v NATO, ale len pod podmienkou, že to obyvatelia krajiny odsúhlasia v referende. Zelenskému podľa AP uškodilo jeho priznanie, že mal obchodné záujmy v Rusku prostredníctvom holdingovej spoločnosti, a aj špekulácie o jeho spojení s oligarchom Ihorom Kolomojským, ktorý je majiteľom televíznej stanice vysielajúcej Služobníka ľudu.

Kandiduje aj Porošenko

Úradujúci prezident Petro Porošenko sa stal víťazom predčasných prezidentských volieb v máji 2014, keď nahradil vo funkcií hlavy štátu Viktora Janukovyča. Kandidatúru v tohoročných voľbách oznámil v januári 2019. Oligarcha Porošensko, jeden z najbohatších ľudí na Ukrajine, získal svoj majetok aj vďaka podnikaniu v Rusku, kde má jeho čokoládové impérium Roshen viaceré výrobné závody. Prezidenta prezývajú "čokoládový kráľ" pripomína AP.

Zdroj: SITA/AP/Efrem Lukatsky

Kritici Porošenkovi vyčítajú, že počas piatich rokov urobil len veľmi málo v boji proti korupcii a v konflikte s Ruskom podporovanými separatistami na východe Ukrajiny. Porošenko však podpísal asociačnú dohodu s Európskou úniou, ktorú odmietol jeho predchodca Janukovyč, čo vtedy vyvolalo krvavo potlačené protesty na tzv. Majdane v Kyjeve a viedlo k zosadeniu hlavy štátu. Prezident podporoval aj vznik nezávislej pravoslávnej cirkvi na Ukrajine. Pravoslávna cirkev nezávislá od Moskvy vznikla v decembri minulého roka.

O post hlavy štátu sa uchádza aj Tymošenková

Bývalá ukrajinská premiérka Julija Tymošenková svoju kandidatúru oficiálne potvrdila v januári tohto roka v Kyjeve na zjazde svojej strany Vlasť (Baťkivščyna). Tymošenková pôsobila vo funkcii premiérky Ukrajiny od januára do septembra 2005 a následne v rokoch 2007 - 2010. Súd ju v roku 2011 uznal za vinnú z prekročenia služobných právomocí pri podpisovaní zmlúv na dodávku zemného plynu z Ruska v roku 2009 a vo väzení strávila dva a pol roka. Vo februári 2014 bola na základe rozhodnutia parlamentu z väzenia prepustená.

Julija Tymošenková Zdroj: SITA/AP/Sergei Grits

Tymošenková na post prezidentky kandidovala aj v minulosti. V roku 2010 prehrala v súboji práve s Janukovyčom a v roku 2014 so súčasným prezidentom Porošenkom. Počas svojej predvolebnej kampane v roku 2019 sľúbila zníženie cien plynu pre domácnosti o 50 percent a takisto má v pláne zrušiť ústavnú imunitu pre prezidenta, predstaviteľov justície a zákonodarcov.

Začína sa život bez korupcie

Volebný lístok vhodil do urny v Kyjeve v nedeľu aj favorit prebiehajúcich ukrajinských prezidentských volieb, komik Volodymyr Zelenskyj. Do volebnej miestnosti vstúpil so svojou manželkou Olenou. Po odvolení Zelenskyj pred novinármi vyhlásil: "Začína sa nový, normálny život, bez korupcie a úplatkov." Zároveň nevylúčil, že sa bude konať druhé kolo volieb, do ktorého sa dostane, informovala agentúra Ukrinform.

Zdroj: SITA/AP/Emilio Morenatti

Volebné miestnosti na Ukrajine boli sprístupnené o 08.00 h miestneho času (07.00 h SELČ), prvé odhady výsledkov by mali byť zverejnené bezprostredne po ukončení hlasovania o 20.00 h (19.00 h SELČ).

Voľby na Ukrajine sa skončia ako na Slovensku

Manžel ukrajinskej prezidentskej kandidátky, expremiérky Julije Tymošenkovej vyjadril v nedeľu presvedčenie, že voľby na Ukrajine sa skončia rovnako ako na Slovensku - po prvý raz víťazstvom ženy. Informoval o tom spravodajský portál Ukrajinska pravda.

Tymošenková s manželom Oleksandrom vhodili v nedeľu, v priebehu prvého kola volieb, volebné lístky do urny v Kyjeve. Expremiérka pred novinármi následne uviedla: "Viem, že dnes máme šancu všetko zmeniť. Posledných päť rokov žila Ukrajina, žiaľ, v chudobe a korupcii, ale každý Ukrajinec to dnes môže ukončiť. Všetko bude v poriadku. Ukrajina bude pokojná, úspešná európska krajina," uviedla kandidátka.

Zdroj: SITA/AP/Sergei Grits

Potom prehovoril jej manžel Oleksandr Tymošenko. Poznamenal, že prezidentské voľby na Slovensku po prvý raz v histórii vyhrala žena Zuzana Čaputová, ktorá, ako zdôraznil, je bojovníčkou proti korupcii a aj priateľom Ukrajiny. "Som presvedčený, že v našej krajine sa stane to isté," dodal Tymošenko.

Voľby na Ukrajine sú demokratické, v Rusku také nie sú

Starosta Kyjeva a viacnásobný majster sveta v boxe Vitalij Kličko vyhlásil, že nedeľné prezidentské voľby na Ukrajine sú demokratické, na rozdiel od tých v Rusku. V deň volieb v niekdajšej sovietskej republike nevie nikto povedať, kto povedie krajinu v budúcnosti, uviedol Kličko pre tlačovú agentúru DPA. Tá ho oslovila vo volebnej miestnosti v metropole Kyjev, keď odovzdával hlas. Kličko ako športovec tam prišiel na bicykli.

Vitalij Kličko Zdroj: TASR/Matthias Balk/dpa via AP

"Toto je demokracia. Iba v Rusku vie jeden človek rok dopredu, kto bude prezidentom," dodal Kličko. Pozorovatelia z Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) kritizovali vlani ruské prezidentské voľby za "nedostatok skutočnej súťaže". Kličkove vyjadrenia tiež zdôrazňujú hlbokú priepasť, ktorá existuje medzi Moskvou a Kyjevom po anektovaní Krymského polostrova Ruskom a v čase pretrvávajúcich zrážok medzi ukrajinskými vládnymi vojakmi a proruskými separatistami na východe Ukrajiny.

"Naša predstava je taká, že Ukrajina je súčasťou európskej rodiny s európskymi hodnotami. Poľsko, ktorému sa podarilo dostať do Európskej únie, je vzorom," povedal starosta ukrajinského hlavného mesta Kličko, ktorý počas svojej profesionálnej kariéry v boxe zaznamenal v 47 zápasoch 45 víťazstiev.