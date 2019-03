PRÁVE TERAZ: Polícia ukončila vyšetrovanie Babišovej najväčšej kauzy

V utorok to oznámil hovorca pražského mestského štátneho zastupiteľstva Aleš Cimbala.Hovorca bez ďalších podrobností doplnil, že „časť veci týkajúca sa jedného z obvinených bola vylúčená (z prípadu) na samostatný prípad“. Čo sa tu vyliahne? Zdroj: profimedia.sk Farma Bocianie hniezdo patrila až do prelomu rokov 2007 a 2008 do Agrofertu, potom zmenila formu vlastníctva. Vďaka zmene získala päťdesiatmiliónovú európsku dotáciu pre malé a stredné podniky. Po niekoľkých rokoch sa farma opäť vrátila do skupiny Agrofert.