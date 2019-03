Vitajte v Edinburghu! FOTO Pilot netušil kam letí, cestujúci boli zhrození, kde sa stala chyba?

V lietadle, ktoré smerovalo z Londýna do nemeckého Düsseldorfu, sedela aj 24-ročná Sophie. Tá bola v tom, že pilot len žartuje. „Myslela som si, že je to iba vtip. Opýtala som sa posádky, či to naozaj myslí vážne,“ spomína na nepríjemnosť žena, ktorá v pondelok cestovala za prácou.

Hoci sa tomu verilo ťažko, naozaj nešlo o nijaký vtip, ale o omyl, lebo pilot dostal nesprávne informácie. „Vitajte v Edinburghu,“ zaznelo v lietadle.

Zdroj: Twitter/@haberaircom

Desiatky cestujúcich sa tak ocitli o takmer tisíc kilometrov inde, v škótskej metropole. Ošementná situácia prekvapila i samotného pilota. Ten sa pasažierov opýtal, či chcel ešte niekto letieť do Nemecka. Len čo dopovedal, ruky zdvihli takmer všetci. „Odvetil, že vôbec nemá tušenie, ako k tomu došlo. Vraj sa mu to ešte nikdy nestalo,“ opísala Sophie pre stanicu BBC.

Cestujúcim tak nezostávalo nič iné, len čakať. V lietadle strávili dve a pol hodiny, kým stroju doplnili palivo, aby mohli pokračovať v ceste do Nemecka. Podľa Sophie to bolo o to náročnejšie, lebo v stroji boli upchaté záchody a na palube už nebolo k dispozícii nijaké jedlo. „Bolo to veľmi frustrujúce,“ dodala.

Dotknutá spoločnosť sa krátko po incidente ospravedlnila. Pod nedorozumenie sa podľa jej stanoviska podpísal zlý letový plán, ktorý dostala posádka lietadla a vedenie letového poriadku. Keďže nesprávne inštrukcie mali obe strany, nikomu sa nezdalo byť nič podozrivé.

Spoločnosť zdôraznila, že tento omyl nijako neohrozil bezpečnosť cestujúcich. „Let číslo BA3271 smeroval do Düsseldorfu s nedobrovoľnou zastávkou v Edinburghu,“ napísala aerolinka.

Našťastie, vzniknutá situácia sa zaobišla bez zranení a lietadlo na druhý pokus pristálo v Düsseldorfe.