Dráma pri nórskom pobreží, z výletnej lode už evakuovali stovky ľudí: VIDEO zachytávajúce strach

OSLO - Výletná loď Viking Sky sa v sobotu plavila z nórskeho prístavného mesta Tromsö do Stavangeru. V nebezpečnej oblasti Hustadvika sa však dostala do problémov po tom, ako jej zlyhali všetky štyri motori. Hrozilo, že ľod s vyše 1300 pasažiermi na palube narazí na útesy. V súčasnosti už niekoľko hodín prebieha evakuácia.

Ľod vyslala tiesňový signál ešte v sobotu, keďže pre spomínané problémy s pohonom ju prúd unášal k pobrežiu. V týchto chvíľach záchranári aj naďalej pokračujú v evakuácii ľudí. Zároveň sa pokúšajú plavidlo odtiahnuť do najbližšieho prístavu.

Jeden z pasažierov zverejnil video zachytávajúce dramatické chvíle.

Nórske záchranné centrum informovalo, že od začiatku záchrannej operácie do nedeľného rána už vrtuľníkmi z lode po jednom odviezli 379 z 1373 pasažierov a členov posádky. Na palube sú najmä občania Veľkej Británie a Spojených štátov.

V súčasnosti už podľa záchranárov fungujú tri zo štyroch motorov Viking Sky, čo pomáha pri odťahovaní lode do Molde. Ďalej pokračujú aj v evakuácii vrtuľníkmi. Správu budeme priebežne aktualizovať.

Náročná evakuácia

MV Viking Sky absolvovala svoju panenskú plavbu v roku 2017. V sobotu sa dostala do problémov v nebezpečnej oblasti Hustadvika. Na pomoc im vyslali vrtuľníky a záchranné člny, no rozbúrené more napokon prinútilo záchranárov použiť len vrtuľníky.

Rybár Jan Erik Fiskerstrand, ktorý sa ako jeden z prvých dostal k Viking Sky, povedal nórskemu denníku Aftenposten, že chýbali len minúty k tomu, aby to dopadlo veľmi zle. Ak by sa posádke nepodarilo rozbehnúť aspoň jeden motor a zakotviť, hrozilo podľa neho, že loď narazí na útesy.