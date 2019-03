Desivé zistenia o vrahovi z Nového Zélandu: Zamrazí vás, masaker hrozil aj Slovensku

CANBERRA - Austrálčan obvinený z krvavého útoku v dvoch mešitách na Novom Zélande počas svojich ciest do Európy zrejme navštívil aj Slovensko.

Vyplýva to zo zistení nemeckého spravodajského portálu t-online.de, podľa ktorého 28-ročný pravicový extrémista navštevoval najmä miesta spojené s vojenskými veliteľmi, ktorých považoval za záchrancov Západu. Brenton Tarrant cestoval v minulom roku niekoľko týždňov po lokalitách východnej Európy, spätých s veliteľmi bojujúcimi proti Osmanskej ríši.

Po útoku, pri ktorom v novozélandskom meste Christchurch minulý piatok zabil v dvoch mešitách 50 ľudí, aj úrady v Turecku vyšetrujú, prečo sa zjavne zdržiaval dlhší čas aj v ich krajine. Ešte pred niekoľkými dňami bolo z profilu Tarranta na Facebooku sotva možné spoznať niečo o jeho plánoch a predstavách. Zverejňoval tam len zábery zvierat či pamätihodností z celého sveta. Po masakre je však jasné, že medzi nimi boli aj fotografie, ktoré súvisia s jeho nenávisťou, napísal nemecký portál. Intenzívne sa totiž zaoberal vojvodcami a vládcami, ktorí kedysi bojovali proti Osmanom.

Tarrantov profil na Facebooku je medzičasom vymazaný rovnako ako jeho konto na Instagrame. V internetových archívoch sa však ešte v pondelok dali nájsť fotografie z jeho ciest najmenej od roku 2016. Podľa denníka The Australian mladý muž dedil po svojom otcovi, ktorý zomrel na rakovinu v roku 2010, a na základe vlastných slov úspešne investoval do kryptomien, pričom následne cestoval po svete.

Turecké úrady oznámili, že Tarrant sa po pobyte v Iráne zastavil v marci 2016 na niekoľko dní v Turecku, kam sa zasa vrátil v septembri 2016 na viac než mesiac. Vo svojom manifeste pred útokmi v Christchurchi vyhlásil, že chrám Hagia Sofia v Istanbule, ktorý Turci po dobytí niekdajšieho Konštantínopolu prebudovali na mešitu a ktorý v súčasnosti slúži ako múzeum, "bude oslobodený od minaretov a Konštantínopol bude právom znova patriť kresťanom".

Na jeseň 2018 dorazil Tarrant po ceste po Pakistane do Bulharska. Podľa tamojších úradov pricestoval do krajiny 9. novembra letom z Dubaja, prenajal si auto a odletel 15. novembra do Bukurešti. V Rumunsku navštívil okrem iného hrad v meste Hunedoara, známy ako Korvínov hrad alebo Huňadyho hrad. Dal ho postaviť Ján Huňady, sedmohradský šľachtic a vojvodca, ktorý v roku 1441 dosiahol dôležité víťazstvo nad Osmanmi a v roku 1442 zničil ich vojsko pri meste Sibiu.

Huňadyho meno je medzi menami a miestami, ktoré Tarrant napísal na svoje zbrane a zásobníky použité pri útoku na Novom Zélande. Nachádza sa tam aj meno Ján III. Sobieski, čo bol poľský kráľ, ktorý v roku 1683 pomohol Habsburgovcom vyslobodiť Viedeň z tureckého obliehania. Austrálčan potom cestoval do Viedne, kde bol najmenej dvakrát, v Rakúsku navštívil aj viaceré miesta v Korutánsku a podľa zverejnených fotografií si "odskočil" do Nemecka pozrieť hrad Neuschwanstein.

V rovnakom časovom období bol okrem toho v iných balkánskych krajinách, vo Francúzsku, Portugalsku, Španielsku, Poľsku, Česku, na Slovensku a v pobaltských štátoch. Server t-online.de bližšie informácie o tamojších pobytoch nepriniesol. Jeho redakcia však upozornila, že na všetkých fotografiách nedokázala s istotou určiť lokalitu, pričom nie je ani potvrdené, že všetky zábery, ktoré Tarrant zverejnil, aj sám urobil.