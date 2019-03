PRÁVE TERAZ Streľba v Utrechte: Hlásia viacerých zranených, najmenej jeden mŕtvy

13:15 Dick Jensen z NOS vyhlásil, že v susedstve jednej z mešít v Utrechte padol najmenej jeden výstrel. Údajne to polícia nepotvrdila, povedal to ktosi v mešite.

13:10 Holandský novinár Yelle Tieleman uviedol pre Sky News, že údajný strelec z miesta činu unikol autom.

13:02 Podľa polície nie je jasné, či bol strelec v električke alebo do nej naskočil, keď začal strieľať. Nie je známy ani jeho opis alebo či niečo hovoril či kričal, keď začal strieľať.

13:00 Ozbrojená protiteroristická jednotka obklopila dom, v ktorom sa môže skrývať páchateľ. Z bezpečnostných dôvodov boli všetky mešity v Utrechte evakuované. Deti v školách v susedstve Námestia 24. októbra musia podľa NOS zostať v budovách..

12:50 Koordinátor pre boj proti terorizmu Pieter-Jaap Aalbersberg potvrdzuje, že „stupeň teroristického ohrozenia sa zvýšil až na 5, a to výlučne pre provinciu Utrecht“ s odvolaním sa na najvyššie miesta. V meste Utrecht maximálny, najvyšší stupeň ohrozenia ešte nikdy nevyhlásili.

12:48 Podľa holandského média Netherlands national broadcaster (NOS) protiteroristická jednotka obklopuje budovu, kde môže byť strelec.

12:45 Jeden zo svedkov uviedol, že sa práve vracal z práce, keď začul výstrely. Videl na zemi ležať ženu, ktorá kričala, "Nič som neurobila!"

12:25 Na miesto boli povolané záchranárske helikoptéry. Informácie o strelcovi, ktorý je podľa médií na úteku, nie sú zatiaľ dostupné. Jeden zo svedkov uviedol, že útočník okolo seba divoko strieľal. Holandský premiér Mark Rutte incident označil za znepokojujúci, na krízovom zasadaní sa mu bude venovať i vláda.

12:00 Podľa neoficiálnych údajov je na mieste jedna obeť, ktorú už vyniesli z električky. Záchranári poskytujú raneným rýchlu zdravotnícku pomoc. V mestskej časti otvorili núdzovú nemocnicu, kde sa môžu rýchlo postarať o veľký počet obetí. Svedkovia hovoria, že cestujúci z električky utiekli. Na budovách okolo námestia stoja ozbrojení strelci.

11:55 Polícia nevylučuje teroristický motív. Presný počet ranených ešte nie je známy..

11:52 Miesto incidentu je uzavreté. Obete zatiaľ nenahlásili.

11:51 Objavila sa informácia, že streľcov bolo viac.

