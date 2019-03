MIMORIADNY ONLINE Teror v Utrechte: Počet obetí stúpa! Prvé FOTO útočníka na úteku

Ozbrojený a nebezpečný. Zdroj: Twitter

16.05 Sústrasť pozostalým po obetiach a podporu zraneným vyjadril aj holandský kráľovský pár, kráľ Willem Alexander a kráľovná Máxima

15.50 Na utrechtskej Trumanlaan (Truman Avenue) stoja už niekoľko hodín policajti. Byt v jednom z domov len niekoľko sto metrov od miesta streľby má údajne súvislosť so strelcom, ale polícia to nepotvrdila.

15:05 Počet mŕtvych sa zvýšil na troch, informoval primátor Utrechtu Jan van Zanen, zranených je deväť, z toho traja ťažko. Najpravdepodobnejší motív útoku bol podľa primátora rasistický.

14:30 Polícia uverejnila obrázok osoby, ktorá má pravdepodobne súvislosť so streľbou. Uvádza k nemu: "Polícia vás žiada o pomoc pri pátraní po 37-ročnom Gökmenovi Tanisovi (narodenom v Turecku) v súvislosti s incidentom dnes ráno na Námestí 24. októbra v Utrechte. Nepribližujte sa k nemu, ale ihneď zavolajte na číslo 0800 - 6070 ".

14:13 Novinár Robert Oosterbroek len niekoľko sto metrov od miesta, kde sa v električke strieľalo. Podľa neho hliadkujú pred školami v tejto oblasti policajní ťažkoodenci. Obyvateľom odporúčali nevychádzať z domov.

Ťažkoodenci stále hliadkujú na mieste činu. Zdroj: Twitter 14:10 Obyvateľ štvrte Berry Majoor povedal pre Sky News, že polícia hliadkuje pri jeho dome, ktorý stojí blízko budovy, pred ktorou bola videná ozbrojená jednotka. Povedali mu, aby aspoň do šiestej hodiny nevychádzal z domu..

14:02 Reportér NOS News Maino Remmers hovoril s obyvateľkou štvrte, ktorá si všimla červené auto, údajne použité na únik. Obyvateľka, ktorá nebola identifikovaná, povedala: "Motor auta bežal asi tri hodiny, okno bolo pootvorené a visel na ňom popísaný lístok." Išla k autu, ale neuviedla podrobne obsah poznámky. "Prečítala som si posledný riadok, ale radšej by som nepovedala, čo tam bolo."

Ranených hlásili sedem, ale o ich stave nie sú bližšie informácie. Zdroj: TASR/AP/Martijn van der Zande 13:58 Šéf holandskej organizácie pre boj proti terorizmu Pieter-Jaap Aalbersberg uviedol, že vinník je ešte stále na slobode.

13:55 Heinrich Onstein, federálny hovorca nemeckej polície v časti Severné Porýnie - Vestfálsko povedal, že nemecká federálna polícia je v úzkom kontakte s orgánmi v Holandsku a má opis podozrivého. Najprv dostali informáciu, aby sledovali červený Renault Clio, ale vozidlo sa neskôr našlo opustené v Utrechte na Tichelaarslaan.

13:45 Všetky úrady, školy a internáty sú zatvorené, po uliciach okolo Námestia 24. októbra nejazdia autá. Nemecká polícia v súčinnosti s holandskou zvýšila ostražitosť na hraniciach, diaľniciach i na miestnych križovatkách.

13:34 Po streľbe polícia a štátna prokuratúra odporúčajú všetkým, aby zostali v Utrechte, kým nie je známe viac. Nové útoky nie sú vylúčené. Polícia v súčasnosti hľadá páchateľa."

Polícia je v pohotovosti. Zdroj: Twitter 13:32 Policajnú pásku na budove, kde sa má zdržiavať strelec, presunuli policajti o kus ďalej.

13:30 Holandská polícia na tlačovej konferencii uviedla, že sa strieľalo na "niekoľkých miestach v Utrechte".

13:23 Portál Hart van Nederland zverejnil na webe snímku, na ktorom pred električkou leží telo zakryté bielou plachtou. Počet mŕtvych a ani stav zranených zatiaľ známy nie je. Sprísnené opatrenia boli zavedené aj v iných častiach Holandska, predovšetkým na letiskách a na kľúčových miestach verejnej infraštruktúry.

13:17 Hovorca polície Bernhard Jens povedal pre NOS News, že správy o streľbe inde ako na Námestí 24. októbra nie sú pravdivé.

13:15 Dick Jensen z NOS News vyhlásil, že v susedstve jednej z mešít v Utrechte padol najmenej jeden výstrel. Údajne to polícia nepotvrdila, povedal to ktosi v mešite. V Holandsku práve prebieha predvolebná kampaň, ale politické kampane sa zastavili. Celá krajina s hrôzou a napätím sleduje, čo sa deje v Utrechte. Zdroj: Twitter 13:10 Holandský novinár Yelle Tieleman uviedol pre Sky News, že údajný strelec z miesta činu unikol autom.

13:02 Podľa polície nie je jasné, či bol strelec v električke alebo do nej naskočil, keď začal strieľať. Nie je známy ani jeho opis alebo či niečo hovoril či kričal, keď začal strieľať.

13:00 Ozbrojená protiteroristická jednotka obklopila dom, v ktorom sa môže skrývať páchateľ. Z bezpečnostných dôvodov boli všetky mešity v Utrechte evakuované. Deti v školách v susedstve Námestia 24. októbra musia podľa NOS zostať v budovách..

12:50 Šéf holandskej organizácie pre boj proti terorizmu Pieter-Jaap Aalbersberg potvrdzuje, že „stupeň teroristického ohrozenia sa zvýšil až na 5, a to výlučne pre provinciu Utrecht“ s odvolaním sa na najvyššie miesta. V meste Utrecht maximálny, najvyšší stupeň ohrozenia ešte nikdy nevyhlásili.

12:48 Podľa holandského média Netherlands national broadcaster (NOS) protiteroristická jednotka obklopuje budovu, kde môže byť strelec.

12:45 Jeden zo svedkov uviedol, že sa práve vracal z práce, keď začul výstrely. Videl na zemi ležať ženu, ktorá kričala, "Nič som neurobila!"

12:25 Na miesto boli povolané záchranárske helikoptéry. Informácie o strelcovi, ktorý je podľa médií na úteku, nie sú zatiaľ dostupné. Jeden zo svedkov uviedol, že útočník okolo seba divoko strieľal. Holandský premiér Mark Rutte incident označil za znepokojujúci, na krízovom zasadaní sa mu bude venovať i vláda.

12:00 Podľa neoficiálnych údajov je na mieste jedna obeť, ktorú už vyniesli z električky. Záchranári poskytujú raneným rýchlu zdravotnícku pomoc. V mestskej časti otvorili núdzovú nemocnicu, kde sa môžu rýchlo postarať o veľký počet obetí. Svedkovia hovoria, že cestujúci z električky utiekli. Na budovách okolo námestia stoja ozbrojení strelci.

11:55 Polícia nevylučuje teroristický motív. Presný počet ranených ešte nie je známy..

11:52 Miesto incidentu je uzavreté. Obete zatiaľ nenahlásili.

11:51 Objavila sa informácia, že streľcov bolo viac.

