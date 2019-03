PRÁVE TERAZ V Brne sa zrazili dva vlaky: FOTO 13 zranených skončilo v nemocnici

BRNO - Na hlavnej stanici v Brne sa dnes ráno zrazili na jednej koľaji dva vlaky. Na mieste sa zranilo podľa hovorcu hasičov Jaroslava Mikošku 21 ľudí. Hovorkyňa záchrannej služby Michaela Bothová doplnila, že 13 z nich previezli do nemocnice. Dodala, že išlo o odreniny, pomliaždeniny, vykĺbenia a podozrenia na zlomeniny. Jedna žena skolabovala po návrate domov zrejme po prežitom strese, povedala novinárom hovorkyňa záchrannej služby.

Okolnosti nehody spoločne so Železničnou inšpekciou vyšetruje polícia. "Dychové skúšky u oboch rušňovodičov boli negatívne. Je to vo fáze vyšetrovania, príčinu ešte nevieme. Vyšetrujeme to pre podozrenie zo všeobecného ohrozenia," povedala hovorkyňa polície Petra Hrůzová.

Ve stanici Brno hl. n. došlo po 8. hodině ke stŕetu dvou drážních vozidel. Na místě patnáct zraněných osob, další byly evakuovány. Složky IZS na místě. pic.twitter.com/NiKRyUw2DU — Policie ČR (@PolicieCZ) March 5, 2019

Nehoda sa stala po 8. hodine. "Zrazil sa osobný vlak idúci z Letovíc do Brna s osobným vlakom, ktorý išiel z Brna do Brezovej nad Svitavou," uviedol hovorca Železničnej inšpekcie Martin Drápal. "Podľa toho, čo vieme, došlo k nedovolenej jazde osobného vlaku odchádzajúceho z Brna do Brezovej nad Svitavou a potom sa zrazil s prichádzajúcim vlakom od Letovíc," dodal.

Na brněnském hlavním nádraží zasahují hasiči, policisté i záchranáři. Podle @hzsjmk došlo ke střetu vlaků a je přibližně deset zraněných. Dochází k rušení vlakových spojů. pic.twitter.com/shf5DQd0Dw — Ondřej Puczok (@OPuczok) March 5, 2019

Záchranári museli evakuovať z vlakov okolo 250 ľudí. Polícia uzavrela priestor okolo koľajiska. "Stanica je prístupná, nie je uzavretá. Z jedného vlaku sme evakuovali 200 ľudí a z druhého 50," uviedla Hrůzová. Nikto nemá informácie o tom, že by niekto zomrel. Záchranka mala na mieste niekoľko posádok.

Po nehodě 2 osobních vlaku v Brně skončilo v péči zzs 21 osob. 250 lidí z vlaků evakuováno. Na místě zasahovaly 3 jednotky hasičů. pic.twitter.com/5mnt8H4WFU — HZS JMK (@hzsjmk) March 5, 2019

Podľa hovorkyne Českých železníc Vandy Rajnochovej nehoda zhruba na hodinu zastavila prevádzku, od 08.50 h sa už jazdí v úseku Židenice - hlavná stanica po jednej traťovej koľaji. "Prevádzka je tak čiastočne obnovená, ukončenie je naplánované zhruba na 12.00 h. Zrušených či odrieknutých bolo do desať vlakov, išlo o vlaky regionálnej trate. Oneskorenie je minimálne, vlaky buď jazdia načas, alebo ide o oneskorenie rádovo niekoľko minút," uviedla hovorkyňa.

Problémy aj nedávno

Za uplynulé dva týždne došlo v ČR už k niekoľkým vlakovým nehodám a incidentom. Zatiaľ posledný sa odohral v pondelok v regióne Chrudimsko, kde sa zrazil nákladný vlak s osobným. Zranených bolo päť ľudí.

21 lehce a středně těžce zraněných po srážce dvou vlaků na brněnském hlavním nádraží. Evakuováno 200+50 osob. Příčinu policisté šetří. Nádraží je uzavřeno. pic.twitter.com/1PD2MrtUr8 — Martina Tlachova (@Tlachova_CT) March 5, 2019

V sobotu išli oproti sebe dva vlaky v Prahe, pričom sa zastavili len asi 37 metrov od seba. Minulý týždeň v stredu sa zrazili lokomotívy v Havlíčkovom Brode. Deň predtým vrazila na stanici v Jihlave posúvaná súprava do osobného vlaku, pričom zranenia utrpeli dvaja ľudia. Pred dvoma týždňami išiel vlak s 11 cestujúcimi medzi Martinicami a Velkým Meziříčím šesť kilometrov bez rušňovodiča.