FOTO Veľké pátranie po dvoch sestrách (5, 8): Stačil jeden zákaz matky, všetky zložky v akcii

Hovorkyňa šerifa z Humboldt County Samantha Karges v nedeľu uviedla, že zatiaľ sa im dievčatá nepodarilo nájsť, a to aj napriek rozsiahlemu pátraniu. Šerif William Honsal povedal, že deti sa stratili po tom, ako im matka zakázala ísť na prechádzku. Do akcie zapojili aj Národnú gardu, Pobrežnú stráž USA, helikoptéry a policajtov so psami.

Zdroj: Twitter/Humboldt County Sheriff ‏ Overený účet