Otrasný prípad z ktorého mrazí: Matka z dcérou zabili celú rodinu!

Ako v utorok informovala agentúra Associated Press (AP), v dome sa spolu s mŕtvolami stále nachádzali aj obe vrahyne, pričom podľa polície boli "v dezorientovanom stave". Matka, 45-ročná Shana Decree, policajtom ako prvé povedala, že všetci ich rodinní príslušníci, ktorých s jej dcérou, 19-ročnou Dominique zabili, "túžili zomrieť". Dodala, že aj ona sa chcela následne pokúsiť o samovraždu.

Obeťami vyčíňania matky a dcéry v Pensylvánii sa stali ďalšie dve deti Shany Decree, trinásťročný Damon a 25-ročná Naa'Irah, a tiež jej sestra, 42-ročná Jamilla Campbell a jej dve deväťročné dcéry, dvojčatá Imani a Erika. Tie podľa tvrdenia Shany Decree zabila ich matka ešte predtým, ako ona zabila ju.

The Bucks County District Attorney says a mother and her daughter killed their 5 family members. Victims were ages: 42, 25, 13, 9, 9. All 5 bodies were found inside the first fooor apartment here at the Robert Morris Apartments in Morrisville Borough, PA. No motive yet. @phl17 pic.twitter.com/rm4GGD3elW