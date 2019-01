Šéf Ryanairu to povedal na plné ústa: Brexit je najhlúpejší nápad za 100 rokov, má smelé plány

VIEDEŇ - Šéf írskych nízkonákladových aeroliniek Ryanair Michael O'Leary označil brexit za najhlúpejší nápad za 100 rokov. "Som si však istý, že žiadny tvrdý brexit nebude," dodal na utorkovej tlačovej konferencii vo Viedni na tému odchodu Británie z Európskej únie bez dohody. Na tlačovej konferencii sa ale venoval aj plánom svojej firmy a pripustil, že by Ryanair mohol kúpiť jednu alebo dve menšie letecké spoločnosti.

Výsledok rokovaní o vystúpení Británie z EÚ firmu podľa O'Learyho viacmenej neovplyvní, pretože Ryanair je v únii registrovaný. "Brexit sa oveľa výraznejšie dotkne leteckých spoločností registrovaných v Británii," domnieva sa šéf najväčších nízkonákladových aeroliniek v Európe.

Michael O´Leary Zdroj: SITA/AP/Niall Carson/PA

Za najlepšie riešenie súčasnej situácie považuje O'Leary prechodné obdobie, počas ktorého "si to Londýn premyslí a nakoniec v EÚ zostane". Keby malo dôjsť na druhé referendum, verí írsky manažér v iný výsledok ako v hlasovaní z roku 2016. Myslí si totiž, že by prišlo hlasovať viac mladých ľudí.

O'Leary tiež uviedol, že Ryanair by mohol svoje podnikanie v najbližších rokoch rozšíriť akvizíciou "jednej či dvoch aeroliniek." Nebude to ale podľa neho "nič veľké", podmienkou by bolo, aby takéto akvizície firme priniesli nové letecké základne v Európe.

Zdroj: SITA/AP Photo/Francisco Seco

Ryanair lieta do desiatok krajín, vrátane Slovenskej republiky. Vlani prepravil zhruba 139 miliónov cestujúcich.