VIDEO Na mesto padol hnev prírody: Pretrhnutá priehrada pochovala domy, stovky nezvestných

Brazílski záchranári naďalej pátrajú po približne 300 nezvestných. Potvrdených je už deväť strát na životoch. S odvolaním sa na oznámenie tamojšieho hasičského zboru zo soboty rána o tom informovala agentúra AFP. Dodala, že počet nezvestných sa oproti predchádzajúcej informácii zdvojnásobil.

Podľa guvernéra Romeua Zemu je nádej na záchranu ľudí malá. Bahenné more napríklad zaplavilo jedáleň, v ktorej obedovali stovky robotníkov.

Zdroj: Twitter/reuters

Na televíznych záberoch z miesta nešťastia bolo vidieť, že voda a bahno z priehrady poškodili mnohé domy a niekoľko ďalších budov zničili. Záchranári sa pomocou vrtuľníka snažili vyslobodiť z nánosov bahna dvoch ľudí.

MORE: About 200 people have been reported missing after an apparent dam collapse Friday afternoon in Brazil, according to local firefighters. https://t.co/M2EHk71oMF pic.twitter.com/Cbpu2gd5Jh