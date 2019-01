FOTO Masové protesty vo Venezuele: Američania navrhujú diplomatom odchod z krajiny

Podľa štvrtkového vyhlásenia Venezuelského pozorovateľského centra pre výskum spoločenských konfliktov (VPCVSK) si najnovšie protesty vo Venezuele vyžiadali už najmenej 26 obetí na životoch. Súčasná vlna nepokojov sa v krajine spustila po tom, ako sa v pondelok vzbúrila proti vláde socialistického prezidenta Nicolása Madura skupina vojakov na veliteľskom stanovišti severne od Caracasu.

USA v reakcii na udalosti posledných dní vo štvrtok oficiálnou cestou požiadali o zasadnutie BR OSN s cieľom "prediskutovať prebehajúcu krízu vo Venezuele". Washington vyzval na neverejné rokovanie členov BR OSN už túto sobotu.

V posledných dňoch sa po celej Venezuele konali demonštrácie s cieľom dosiahnuť odstúpenie Madura z funkcie. V stredu sa líder opozície Juan Guaidó vyhlásil za dočasného prezidenta tejto juhoamerickej krajiny. Jeho legitimitu ako nového venezuelského prezidenta už okrem USA uznali - s výnimkou Mexika - všetky štáty patriace do tzv. limskej skupiny, ktorú tvoria najmä latinskoamerické krajiny. Na stranu Madura sa dosiaľ otvorene postavili Rusko, Mexiko, Bolívia, Turecko a Kuba, ako aj Irán.

Návrhy opustiť krajinu

Americká vláda nariadila vo štvrtok niektorým svojim diplomatom vo Venezuele opustiť túto krajinu, a to z bezpečnostných dôvodov. Veľvyslanectvo nechala otvorené, informovala agentúra AP. Podľa amerického ministerstva zahraničných vecí sa opustenie krajiny týka menej významných diplomatov a personálu ambasády.

Podľa agentúry AFP venezuelský prezident Nicolás Maduro vo štvrtok nariadil zatvorenie venezuelského veľvyslanectva a konzulátov v USA a návrat všetkých diplomatov do vlasti. Zároveň Spojené štáty obvinil z toho, že tlačia opozičného lídra Juana Guaidóa, ktorý sa v stredu vyhlásil za dočasného prezidenta Venezuely, do pokusu o štátny prevrat.

Maduro v stredu oznámil, že jeho vláda prerušuje diplomatické vzťahy s USA a americkým diplomatom dal 72 hodín na to, aby opustili krajinu. Reagoval tak na rozhodnutie Spojených štátov uznať legitimitu Guaidóa. Minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo však reagoval slovami, že Maduro nemá kompetencie na to, aby prerušil diplomatické vzťahy so Spojenými štátmi a vyhostil amerických diplomatov.

"Spojené štáty neuznávajú Madurov režim ako vládu Venezuely... V dôsledku toho nemá podľa Spojených štátov bývalý prezident Nicolás Maduro právnu autoritu na prerušenie diplomatických vzťahov so Spojenými štátmi alebo označenie našich diplomatov za nežiaduce osoby (persona non grata)," dodal Pompeo vo vyhlásení.

Jasný postoj Nemcov

Nemecko je na strane venezuelského opozičného lídra Juana Guaidóa, vyhlásil vo štvrtok nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas. Informovala o tom agentúra Reuters. "Pokiaľ ide o Venezuelu, nie sme neutrálni. Podporujeme Národné zhromaždenie, ktoré je volené ľuďmi. Maduro nemá demokratickú legitimitu ako prezident," napísal Maas na mikroblogovacej sociálnej sieti Twitter.

Pre televíznu stanicu Deutsche Welle (DW) zas Maas uviedol: "Sme na strane Guaidóa." Hovorca nemeckej vlády Steffen Seibert predtým vyhlásil, že "venezuelský ľud sa odvážne zaviazal k slobodnej budúcnosti svojej krajiny". "To si vyžaduje politický proces, ktorý povedie k slobodným a dôveryhodným voľbám. Demokraticky zvolené Národné zhromaždenie zohráva v tom osobitnú úlohu," dodal Seibert.

Spojené štáty vo štvrtok požiadali o verejné zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN v prípade situácie vo Venezuele - deň po tom, čo uznali Guaidóa za dočasného prezidenta Venezuely a naliehali na ďalšie krajiny, aby urobili to isté. Po tom, čo sa Guaidó v stredu vyhlásil za dočasného prezidenta, venezuelský prezident Nicolás Maduro oznámil, že jeho vláda prerušuje diplomatické vzťahy s USA. Americkým diplomatom dal 72 hodín na to, aby opustili krajinu.

Amnestia Madurovi

Venezuelský opozičný vodca Juan Guaidó vo štvrtok vyhlásil, že zváži udelenie amnestie prezidentovi Nicolásovi Madurovi a jeho spojencom, ak pomôžu vrátiť Venezuele demokraciu. Informovala o tom v piatok agentúra AP. Išlo o prvé verejné vyhlásenie Guaidóa - predsedu Národného zhromaždenia - po tom, čo sa v stredu vyhlásil za dočasného prezidenta Venezuely.

Guaidó uviedol, že amnestia je na stole pre každého, kto je ochotný pomôcť vrátiť Venezuele ústavný poriadok. Maduro však nevykazuje žiadne známky vzdania sa moci. Tvrdí, že bol demokraticky zvolený, dodala AP.

