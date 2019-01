VIDEO Mohutný výbuch v Paríži, hlásia desiatky ranených: Zahynuli dvaja hasiči

Dvaja hasiči zahynuli v sobotu pri silnom výbuchu v pekárni v centre Paríža. Explózia bola zapríčinená s najväčšou pravdepodobnosťou únikom plynu. Podľa agentúry AFP to oznámila parížska prokuratúra.

Explózia si vyžiadala aj 47 zranených, z nich desať vážne, sumarizuje agentúra AP. Prokuratúra tak spresnila predošlé mylné informácie ministra vnútra Christopha Castanera, podľa ktorých zahynuli štyria ľudia. Castaner, ktorý predtým podával informácie novinárom priamo na mieste nešťastia, sa neskôr ohľadne počtu mŕtvych sám opravil na Twitteri.

Niekoľko ľudí utrpelo v sobotu ráno vážne zranenia pri silnom výbuchu v pekárni v centre Paríža. Explóziu a následný požiar spôsobil únik plynu. „Dvanásť ľudí - vrátane troch požiarnikov - je vážne zranených. Ďalších 24 osôb utrpelo menšie zranenia,“ povedal novinárom podľa agentúry AFP veliteľ zasahujúceho oddielu parížskych požiarnikov Eric Moulin.

Dvaja požiarnici neskôr zraneniam podľahli. V kritickom stave sú aj traja civilisti. Počet ranených narástol na 50.

Hovorkyňa parížskych policajtov priblížila, že výbuch sa stal okolo 09.00 h SELČ na ulici Rue de Trévise v IX. parížskom obvode. Obvod sa nachádza v severnej časti centrálneho Paríža a je obytnou a nákupnou zónou. Na snímkach zverejnených na Twitteri vidno ulicu pokrytú troskami zo zničeného domu. Výbuch nastal v dolnej časti objektu a tú potom zachvátili plamene. Podľa fotografa AFP vyniesli hasiči na nosidlách z budovy najmenej jednu osobu.

