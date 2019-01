VIDEO Mohutný výbuch v Paríži: Niekoľko ľudí je zranených, na mieste sú hasiči

Hovorkyňa parížskych policajtov spresnila, že výbuch sa stal okolo deviatej hodiny na ulici Rue de Trévise v IX. parížskom obvode. Obvod sa nachádza v severnej časti centrálneho Paríža a je obytnou a nákupnou zónou. Polícia zaznamenala niekoľko zranených osôb, nezahynul však nikto, dodala hovorkyňa bez uvedenia ďalších podrobností.

Na snímkach zverejnených na Twitteri vidno ulicu pokrytú troskami zo zničeného domu. Výbuch nastal v dolnej časti objektu a tú potom zachvátili plamene. Podľa fotografa AFP vyniesli hasiči na nosidlách z budovy najmenej jednu osobu.

Distressing images coming out of central #Paris - huge explosion at a bakery cafe on a Saturday morning. Early reports it may have been caused by gas leak. More info to come. pic.twitter.com/D68oh8I4bB