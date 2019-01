Európa bojuje s obrovskou kalamitou, najmenej 7 mŕtvych: VIDEO Napadnúť má ďalší meter snehu

V Bavorsku platí obmedzenie v cestnej i železničnej doprave. Vo veľkej časti nemeckých Álp platí druhý najvyšší stupeň lavínového nebezpečenstva na päťstupňovej škále. Do štvrtka by podľa odhadov meteorológov mohlo vo vyšších polohách Álp napadnúť až ďalších sto centimetrov snehu. Kvôli lavínovému nebezpečenstvu boli uzavreté niektoré cesty, ale aj napríklad rakúsky skiareál Hochkar. Po čiastočnom upokojení situácie by v noci na stredu malo opäť výdatne snežiť. Na nový sneh sa majú pripraviť okrem Álp tiež v pohoriach Čierny les, Bavorský les a Krušné hory.

Na ďalšie dni pritom meteorológovia hlásia ďalšie sneženie, najmä v Alpách, zatiaľ čo severne od Dunaja by malo predovšetkým pršať. Počas včerajška malo napríklad v berchtesgadenskom okrese napadnúť až 20 centimetrov snehu. V niektorých okresoch, ako napríklad Lindau, v pondelok odpadlo na mnohých školách vyučovanie. V bavorskom okrese Miesbach neďaleko Mníchova bol dokonca vyhlásený mimoriadny stav a školy tam zostanú zatvorené celý týždeň.

Obete počasia a hroziace lavíny

V juhobavorskom Wackersbergu zabili 44-ročného bežkára padajúce konáre. Pod ťarchou snehu sa zlomila celá koruna stromu, uviedla polícia. Muž, ktorý bol na túre sám, bol na mieste mŕtvy a našli ho ďalší turisti.

Švajčiarske úrady informovali, že svojim zraneniam podľahla žena, ktorú minulý týždeň zasypala lavína v centrálnom kantóne Uri. Práve Švajčiarsku sa kalamitná situácia doteraz vyhýbala, podľa aktuálnych predpovedí by ale aj v tunajších horách mal napadnúť do konca týždňa až meter snehu.

V rakúskej lyžiarskej oblasti Zauchensee v nedeľu zahynul 35-ročný slovinský lyžiar mimo upravenej zjazdovky. Podľa agentúry APA ho zasypal sneh v nadmorskej výške okolo 1750 metrov. Oživovacie pokusy záchranárov už boli márne.

Dvoch mŕtvych v pondelok našli záchranári tiež pod lavínou, ktorá sa odtrhla v horách pri Abtenau južne od Salzburgu. Dvadsaťosemročný poľovník a jeho o päť rokov mladšia partnerka boli v horách na snežniciach, aby doplnili potravu pre zver do krmelcov. Nezvestní boli od soboty.

Dvoch nemeckých lyžiarov už v nedeľu zabili lavíny na západe Rakúska. V najzápadnejšej spolkovej krajine Vorarlbersko aj v ďalších častiach rakúskych Álp platí po výdatnom snežení veľké lavínové nebezpečenstvo. APA hlási, že tiež v Tirolsku a spolkovej krajine Salzbursko platí druhý najvyšší stupeň lavínového nebezpečenstva. Tirolsko sa dokonca pripravuje na vyhlásenie najvyššieho stupňa.

Okolo 40 záchranárov so psami včera pátralo po dvoch nezvestných turistoch, ktorí sa vydali na túru na snežniciach v blízkosti dolnorakúskeho Hohenbergu. Kvôli zlým poveternostným podmienkam sa v pátraní v utorok pokračovať nebude.

"Nebezpečie, že stromy pod ťarchou snehu a búrky popadajú na cesty, elektrické vedenia a železničné trate, zo dňa na deň rastie," povedal hovorca rakúskeho meteorologického inštitútu ZAMG.

Problémy v Holandsku

Holandsko sa chystá na silný vietor, ktorý by mal obzvlášť leteckú dopravu v krajine ovplyvňovať v utorok a v stredu. Premietne sa okrem iného do prevádzky tretieho najväčšieho európskeho letiska Schiphol v Amsterdame, kde aerolinky KLM zatiaľ zrušili 159 utorkových príletov a odletov.

Sneženie a mrazy v Maďarsku

Maďarská meteorologická služba OMSZ vydala na utorok varovanie pred snežením a závejmi a pri západných hraniciach krajiny aj pred mrznúcim dažďom, informovala agentúra MTI. Sneženie sa rozšíri aj na východnú časť krajiny. Najviac snehu napadne v župách Komárom-ostrihomskej, Peštianskej a Novohradskej. Snehová prikrývka tam dosiahne 10-15 centimetrov. Záveje sa môžu tvoriť na Dolnej zemi a na východ od Tisy.

OMSZ na Facebooku informovala, že padol tohtoročný teplotný rekord. V utorok nadránom klesla ortuť teplomera v mestečku Vásárosnamény v Sabolčsko-satmársko-berežskej župe až na -18,6°C. Meteorológovia pripomenuli, že pred dvoma rokmi 8. januára namerali v obci Tésa v Peštianskej župe -28,1°C.

Počasie trápi aj Grécko

Sneženie dnes ochromilo dopravu v mnohých regiónoch centrálneho a južného Grécka. Aj na aténskej Akropole bola dnes ráno tenká vrstva snehu, ktorý sa však čoskoro roztopil. Najdôležitejšiu severo-južnú diaľnicu medzi Aténami a Solúnom musela polícia kvôli zľadovatenej vozovke na dvoch miestach uzavrieť. Väčšina škôl v krajine zostala podľa agentúry DPA uzavretá a mestá otvorili vykúrené miestnosti pre bezdomovcov.

Sneh zasypal Česko

Tak ako na Slovensku aj v Česku spôsobuje husté sneženie problémy v doprave. Podľa tamojších meteorológov si musia vodiči dávať pozor na poľadovicu, zľadovatenú vrstvu starého snehu na vozovkách aj na tvorbu snehových jazykov. Na viacerých miestach došlo k nehodám. Kvôli nepriazni počasia museli uzavrieť pre nákladné autá napríklad cestu Z Tanvaldu ďalej do Poľska. Na Vysočine komplikujú premávku zapadnuté kamióny.