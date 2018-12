MIMORIADNE Vianočná katastrofa v Indonézii, vlna cunami zabila najmenej 168 ľudí

Indonézska Meteorologická, klimatologická a geofyzikálna agentúra (BMKG) uviedla, že možnou príčinou cunami boli podmorské zosuvy pôdy po erupcii sopky Krakatoa, ktorá leží v Sundskom prielive. Ten sa nachádza medzi ostrovmi Sumatra a Jáva a spája Jávske more s Indickým oceánom.

Zdroj: SITA/TV ONE via AP

Zdroj: SITA/AP Photo/Dian Triyuli Handoko

"Bola to kombinácia dvoch prírodných javov, cunami a prílivu. Príliv bol veľký v dôsledku mesačného splnu," vysvetlil Nugroho. Vlny cunami podľa neho zabíjali v provincii Lampung na Sumatre a v provincii Banten na Jáve. Koncom septembra zasiahlo silné zemetrasenie a následné vlny cunami aj indonézsky ostrov Sulawesi, pričom zahynulo viac ako 2000 ľudí a ďalšie desaťtisíce museli opustiť svoje domovy.​

NEW: Video shows a tsunami crashing into a venue in Indonesia where the band Seventeen was performing https://t.co/4P9zDCRkKC pic.twitter.com/q9RYOaPTt8