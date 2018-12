Reštauráciou otriasol mohutný výbuch: VIDEO Budova v plameňoch, 41 zranených

Väčšina zranení je miernych, stav jednej osoby je však vážny. Zranených ošetrujú v blízkych nemocniciach. Televízne zábery zachytávajú reštauráciu v plameňoch. Polícia zatiaľ žiadne bližšie informácie neposkytla. Príčina explózie je predmetom vyšetrovania.

#BREAKING: Japanese police say at least 41 people have been injured in an explosion at a restaurant in Sapporo, Japan. (Video: @maguro1_5)



pic.twitter.com/8FLYfauInO