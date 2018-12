VIDEO Teror na vianočných trhoch vo Francúzsku: Traja mŕtvi, FOTO začal sa lov na strelca

Polícia uzavrela po čine okolie námestia Place Gutenberg v blízkosti katedrály. Uzavreté bolo s ohľadom na bezpečnosť preventívne aj sídlo Európskeho parlamentu. Na námestie, kde sa konajú vianočné trhy, podľa spravodajskej televízie Sky News dorazili príslušníci bezpečnostných síl ozbrojení samopalmi a celý priestor evakuovali. "Boli počuť výstrely a ľudia utekali preč. Trvalo to asi desať minút," povedal stanici BFM jeden z miestnych obchodníkov.

​

Emmanuel Foulon, hovorca Európskeho parlamentu, ktorý sa počas incidentu nachádzal neďaleko miesta streľby, uviedol, že vypukla panika a návštevníci reštaurácií pri vianočných trhoch si v strachu políhali na zem.

Podľa informácií regionálneho denníka strelec začal paľbu na ulici Rue des Grandes Arcades, ktorá je frekventovanou obchodnou tepnou. "Streľba v centre Štrasburgu. Ďakujeme vám všetkým, že zostávate doma, kým sa situácia nevyjasní," napísal na Twitter námestník starostu Štrasburgu Alain Fontanel.

Polícia má hľadaného muža na zozname sledovaných osôb. Podľa dvoch rôznych, anonymných bezpečnostných zdrojov je strelcom údajne 29-ročný Chekatt Chérif zo Štrasburgu a polícia ho chcela ešte v utorok ráno zatknúť. Polícia páchateľa útoku na rušnej ulici v blízkosti dejiska známych vianočných trhov identifikovala a pátra po ňom. Ide o 29-ročného muža, pochádzajúceho zo Štrasburgu, na ktorého tajné služby viedli spis typu S kvôli jeho náboženskej radikalizácii.

BFMTV uviedla, že polícia mala tohto muža v utorok ráno zatknúť v prípade pokusu o vraždu a vydieranie. V jeho dome sa v utorok ráno našli granát a strelná zbraň. Ide o muža, ktorý už bol súdne trestaný, a to vo Francúzsku i v Nemecku. Podozrivý Chekatt Cherif podľa francúzskych médií ušiel z miesta činu v taxíku a nie je vylúčené, že už je mimo Francúzska. Podľa ministerstva vnútra nie je isté, že útok mal teroristický motív.

Chekatt Chérif Zdroj: Twitter/Kirk Lubimov

Niekoľko stoviek príslušníkov francúzskych bezpečnostných zložiek bolo v stredu nasadené do pátrania po páchateľovi útoku, ktorý sa odohral v utorok večer v blízkosti vianočných trhov v historickom jadre Štrasburgu. Páchateľ sa na úteku dostal do prestrelky s políciou a utrpel v nej zranenie v oblasti ramena, uviedla agentúra AP.

Zdroj: SITA/AP Photo/Jean-Francois Badias

Agentúra Reuters v stredu ráno s odvolaním sa na nemenovaného svedka informovala o policajnej operácii v okolí štrasburskej katedrály. O jej výsledkoch zatiaľ nie je nič známe. Podľa spravodajského portálu RTL polícia pozná trasu, po ktorej páchateľ unikal z mesta. Posledným svedkom jeho pohybu je taxikár, ktorý ho pod hrozbou použitia násilia odviezol na okraj štvrte Neudorf ležiacej v južnej časti Štrasburgu. Na zásah proti páchateľovi je pripravené aj elitné komando RAID. Nad mestom patrolujú policajné vrtuľníky. Posilnená je aj kontrola na francúzskych hraniciach.

V súvislosti so streľbou bolo zadržaných päť osôb, ktoré vyšetrovatelia vypočúvajú kvôli kontaktom s pravdepodobným páchateľom. Vo väzbe je aj brat hlavného podozrivého, informoval alsaský denník Les Dernières Nouvelles d'Alsace (DNA).

Zdroj: SITA/AP Photo/Jean-Francois Badias

Agentúra DPA spresnila, že medzi obeťami útoku je aj 45-ročný thajský turista, ktorý do Štrasburgu - metropoly Alsaska - pricestoval s manželkou len v utorok ráno. Uviedla to hovorkyňa thajského ministerstva zahraničných vecí. Jeho manželka útok prežila a je v starostlivosti miestnych úradov. Osem z 13 zranených je vo vážnom stave a podľa starostu mesta niektorí majú zranenia v oblasti hlavy. Muž strieľal na vianočných trhoch a tiež aj na ďalších miestach.

Francúzska vláda zvýšila stupeň teroristického ohrozenia a poslala do Štrasburgu ďalšie bezpečnostné sily. V stredu skoro ráno, po útoku na tamojšom svetoznámom vianočnom trhu, to oznámil minister vnútra Christophe Castaner.

Zdroj: SITA/AP Photo/Jean-Francois Badias

Francúzska prokuratúra začala utorkový útok v Štrasburgu vyšetrovať ako teroristický čin. Podozrivý je na úteku, ale úradom je známy - podľa nich ide o osobu so záznamom v registri trestov a údajne napojenú na extrémistov a radikálov. Stephane Morisse potvrdil, že vojenská hliadka na trhoch páchateľa postrelila. Motív jeho konania zatiaľ nie je známy.

Strasbourg Shooting:

- At least 3 dead, 11 injured, after shooting at a Christmas market in Strasbourg, France (Via @Le_progres)

- Shooter is at large

- The gunman has been identified and a man hunt is underway

- City center is on lockdownpic.twitter.com/1J3I4dQZ6U