MIMORIADNA SPRÁVA Streľba na vianočných trhoch vo Francúzsku, hlásia obeť

Polícia uzavrela okolie námestia Place Gutenberg v blízkosti katedrály. Uzavreté je s ohľadom na bezpečnosť preventívne aj sídlo Európskeho parlamentu, nikto sa teraz nedostane do budovy ani von, uviedli europoslanci na twitteri.

#Strasbourg: French media is reporting that one person has died and nine people have been injured after a shooting in the centre of Strasbourg. (Video: @garyahearne)pic.twitter.com/WeaeEZc4v4 — I.E.N. (@BreakingIEN) 11. decembra 2018

Na námestie, kde sa konajú vianočné trhy, podľa spravodajskej televízie Sky News dorazili príslušníci bezpečnostných síl ozbrojení samopalmi a celý priestor evakuovali.

#BREAKING | The European Parliament is completely locked down following shootings in #Strasbourg city centre. pic.twitter.com/RZt7CoHXlC — NOW News (@NOWNews18) 11. decembra 2018

Emmanuel Foulon, hovorca Európskeho parlamentu, ktorý sa počas incidentu nachádzal neďaleko miesta streľby, uviedol, že vypukla panika a návštevníci reštaurácií pri vianočných trhoch si v strachu políhali na zem.

FIRST PICTURES: Police secure a street and the surrounding area after a shooting in #Strasbourg, #Francehttps://t.co/516f4LWh4o pic.twitter.com/GjCt81LzzJ — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 11. decembra 2018

V Štrasburgu sa v týchto dňoch konajú hojne navštevované vianočné trhy. List Les Dernières Nouvelles d'Alsace na svojom webe uviedol, že polícia preveruje hypotézu teroristického útoku.

#BREAKING MORE Military presence near the place of the attack (surely sentinel force). #Strasbourg pic.twitter.com/75cKxocCKJ — SRB BREAKING NEWS (@news_srb) 11. decembra 2018

Podľa informácií tohto regionálneho denníka strelec začal paľbu na ulici Rue des Grandes Arcades, ktorá je frekventovanou obchodnou tepnou. "Streľba v centre Štrasburgu. Ďakujeme vám všetkým, že zostávate doma, kým sa situácia nevyjasní," napísal pred malou chvíľou na Twitter námestník starostu Štrasburgu Alain Fontanel.

.

#France #Strasbourg

First alleged footage of the gunshots in Strasbourg.

Reason still unclear.

Provisional toll:

- 1 killed.

- 3 wounded. pic.twitter.com/iNnXaVxdwh — MrRevinsky (@Kyruer) 11. decembra 2018

Francúzske ministerstvo vnútra vyzvalo ľudí, ktorí sa v centre Štrasburgu teraz nachádzajú, aby nevychádzali von kvôli "vážnemu narušeniu bezpečnosti" v meste.