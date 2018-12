FOTO Paríž sa pripravuje na víkendové peklo: Žlté vesty opäť vychádzajú do ulíc

Stovky protestujúcich v charakteristických žltých výstražných vestách sa začali v ranných hodinách schádzať v blízkosti parížskeho Víťazného oblúka, ktorý bol minulý týždeň epicentrom násilných potýčok s bezpečnostnými zložkami. Tie tentoraz zmobilizovali v celom Francúzsku približne 89.000 svojich príslušníkov - z toho 8000 v samotnom Paríži. Prvýkrát v rámci prebiehajúcej protestnej vlny budú nasadené aj obrnené vozidlá žandárstva.

Francúzska poriadková polícia použila v sobotu slzotvorný plyn proti skupine demonštrantov v Paríži, ktorí sa v rámci tzv. protestov žltých viest pokúsili priblížiť k prezidentskému palácu. Policajti sa tiež snažili protestujúcich donútiť k ústupu pomocou štítov, informovala tlačová agentúra AP. Davy protestujúcich najprv začali pochodovať po triede Avenue des Champs-Élysées smerom k Elyzejskému palácu, sídlu francúzskeho prezidenta.

Po tom, ako sa im postavili do cesty policajti, sa niekoľko stoviek z nich pokúsilo zatarasu obísť cez bočné ulice. Polícia na to zareagovala vypustením slzotvorného plynu. Protestné zhromaždenia sa konajú aj v ďalších častiach Paríža, zatiaľ sú však prevažne pokojné a nič nenasvedčuje tomu, že by sa malo opakovať násilie a výtržnosti z minulého víkendu.

Nechcú, aby sa zopakovali udalosti minulého víkendu

Počas minulého víkendu demonštranti v Paríži podpaľovali zaparkované autá, rozbíjali výklady a ničili pamiatky. Zranenia utrpelo najmenej 100 ľudí. Polícia v Paríži zastavuje chodcov a kontroluje im tašky či batohy. Stanice metra v centre mesta sú mimo prevádzky. Zatvorené zostali aj mnohé obchody, zatiaľ čo iné majú zadebnené výklady. Prísne bezpečnostné opatrenia sú súčasťou snahy francúzskej vlády zabrániť ďalšiemu vypuknutiu násilia počas očakávaných protivládnych protestov.

Prívrženci hnutia "žltých viest" začali 17. novembra s blokádou ciest, križovatiek, nájazdov na diaľnice či dôležitých objektov alebo veľkoskladov pohonných hmôt, aby takto protestovali proti zvyšovaniu cien benzínu a nafty a poklesu kúpyschopnosti obyvateľstva, čo pripisujú opatreniam prijímaným vládou prezidenta Emmanuela Macrona. Protesty však postupne prerástli do násilností, ktoré sú najhoršie od roku 1968.

Protesty aj v iných krajinách

Polícia v Bruseli zadržala v sobotu približne 50 ľudí v spojitosti s protestným hnutím "žltých viest", informovala tlačová agentúra DPA odvolávajúc sa na správy belgickej agentúry Belga. Demonštranti sa zhromažďovali od 11.00 h prevažne pri budovách európskych inštitúcií v centre Bruselu.

Polícia zadržala osoby na bruselskej centrálnej železničnej stanici, ako aj v oblasti, kde sídlia orgány Európskej únie. Agentúra AP v sobotu informovala, že protesty hnutia "žltých viest" namierené proti zvyšujúcim sa cenám pohonných hmôt, sa cez víkend majú z Francúzska rozšíriť aj do Belgicka a Holandska.