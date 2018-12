Peskov odmieta obvinenia Ukrajiny: Rusko vytvoriť pozemný koridor z Donbasu na Krym nechce

Obvinenia v tomto zmysle, ktoré vzniesla ukrajinská strana, podľa Peskova nezodpovedajú skutočnosti. Uviedol, že vedenie prístavu Kerč môže v špecifických prípadoch - vzhľadom na vývoj počasia - rozhodnúť o pozastavení plavby cez prieliv. Tak tomu bolo podľa jeho slov aj pred niekoľkými dňami, keď v oblasti fúkal silný nárazový vietor a v mori sa vytvárali veľmi silné prúdy, čo mohlo ohroziť bezpečnosť lodnej dopravy.

Peskov spresnil, že keď sa počasie vrátilo do normálu, obnovila sa aj plavba cez Kerčský prieliv. Dodal, že "podobná prax je bežná všade vo svete, nie je to nič výnimočné". Hovorca Kremľa súčasne označil za absurdné vyhlásenie ukrajinského prezidenta Petra Porošenka, že snahou Ruska je obsadiť ukrajinské prístavy Berďansk a Mariupol a takto vytvoriť "koridor ku Krymu".

Peskov toto tvrdenie označil za ďalší pokus Kyjeva vyvolať napätie, čo podľa neho súvisí s nadchádzajúcimi prezidentskými voľbami na Ukrajine. Vyjadril tiež predpoklad, že s približujúcim sa termínom volieb na Ukrajine bude takýchto pokusov o zosilnenie napätia pribúdať.

Rusko podľa Peskova "nikdy nič neobsadzovalo a nijaké koridory nebudovalo". Zo strany Ukrajiny ide podľa Peskova o "absolútne nepodložené tvrdenie a obvinenie (na adresu) Ruska". Porošenko v nedeľu v rozhovore pre nemeckú mediálnu skupinu Funke Mediengruppe uviedol, že situácia súvisiaca s konfliktom v Donbase závisí od Ruska.

"Všetko závisí od Ruska - od krajiny, ktorá vedie proti Ukrajine hybridnú vojnu. Naša krajina nikdy nevyvolávala nejakú vojenskú eskaláciu. To nie my sme prišli bez pozvania - s tankami a guľometmi, ale Rusi. Nie Ukrajina ukradla časť suverénneho územia iného štátu, ale Rusko," vyhlásil ukrajinský prezident. Dodal tiež, že "Moskva sa pokúša získať pozemný koridor z okupovaného Donbasu na okupovaný Krym, a to zmocnením sa Mariupola a Berďanska".

Napätie medzi Ruskom a Ukrajinou sa opäť vystupňovalo, keď Rusko 25. novembra v oblasti Kerčského prielivu zajalo tri lode ukrajinských námorných síl a ich posádky. Tento incident vyvolal obavy z prepuknutia otvoreného vojenského konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou. V reakcii na tieto udalosti ukrajinský parlament schválil vyhlásenie stanného práva.

Porošenko povolal záložníkov armády

Ukrajinský prezident Petro Porošenko povolal do služby záložníkov armády. Dôvodom je aktuálne napätie, ktoré vládne medzi Ukrajinou a Ruskom. Porošenko v pondelok povedal, že záložníkov povolal na cvičenie v rámci stanného práva. Dodal tiež, že niektoré vojenské jednotky budú presunuté tak, aby posilnili obranyschopnosť armády.