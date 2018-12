Šokujúce zábery z Paríža: VIDEO Polícia verzus demonštranti, brutalita na jednej z najznámejších ulíc

Francúzsky minister vnútra Christophe Castaner neskôr na Twitteri uviedol, že okrem približne 200 pokojne protestujúcich osôb prišlo aj 1500 "provokatérov" pripravených vyvolávať potýčky. "Naše bezpečnostné zložky sú na mieste a výtržníkov vytláčajú," napísal Castaner podľa agentúry AFP.

Francúzsky premiér Édouard Philippe popoludní oznámil, že v Paríži bolo zadržaných najmenej 107 výtržníkov. V celej krajine sa sobotňajších protestov podľa neho zúčastnilo 36.000 ľudí, pričom toto číslo zahŕňa aj 5500 demonštrantov v Paríži. Ľahké zranenia utrpelo aj desať policajtov.

VIDEO: Protesters in Belgium burned police vans after officers fired water cannon to disperse violent members of the "yellow vest" movement which spilled over from France pic.twitter.com/ksh2M0rJVp