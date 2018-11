Šok na summite G20: FOTO Takéto privítanie dvoch predstaviteľov krajín nikto nečakal

Argentínky líder podľa tlačovej agentúry AP dodal, že lídri budú mať agendu "sústredenú na ľudí". Macri pripustil názorové rozdiely vo vnútri G20, ale dodal, že "zhoda nie je niečo, čo sa vybuduje za noc, ale proces s krokmi smerom dopredu aj dozadu". Požiadal svetových lídrov, aby mali "cit pre naliehavé potreby" a pre činy "založené na spoločných záujmoch".

Svetoví lídri, vrátane rozžiareného ruského prezidenta Vladimira Putina, privítali na summite G20 saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána a ukázali, že nie je žiadnym vyvrheľom. Pritom od zavraždenia saudskoarabského kritického novinára Džamála Chášukdžího na konzuláte v Istanbule prešli necelé dva mesiace. Na zábere, ktorý sa rýchlo rozšíril na internete, sa ruský líder a princ radostne usmievajú a podávajú si ruky ako priatelia, ktorí sa dlho nevideli. Potom si obaja sadli vedľa seba, napísala tlačová agentúra AFP.

Toto privítanie nasledovalo po správach, že Rusko a Saudská Arábia dosiahli dohodu o obmedzení ťažby ropy, pričom Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) sa má 6. decembra stretnúť vo Viedni. Cieľom dohody je pomôcť stabilizovať klesajúce ceny ropy. Ambiciózny 33-ročný princ sa na začiatku dvojdňového summitu najsilnejších ekonomík sveta rozprával aj s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a jeho dcérou Ivankou a podal si ruku takisto s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.

Francúzsky prezidentský úrad oznámil, že Macron sa s princom rozprával o vražde novinára Chášukdžího a o saudskoarabskej ofenzíve v Jemene, kde sú milióny obyvateľov na pokraji hladomoru. OSN označuje túto situáciu za najhoršiu humanitárnu krízu na svete. Macron povedal princovi, že Európania chcú, aby sa na vyšetrovaní Chášukdžího smrti zúčastňovali aj medzinárodní vyšetrovatelia, a zdôraznil "potrebu politického riešenia v Jemene".

Britská premiérka Theresa Mayová ešte pred summitom G20 uviedla pre televíznu stanicu Sky News, že bude tlačiť na vyriešenie konfliktu v Jemene i vraždy novinára. Mayová podľa svojich slov bude trvať na "dôveryhodnom, transparentnom" vyšetrovaní, ktorého "výsledku budú môcť ľudia dôverovať". Chášukdžího vražda vyvolala všeobecné pobúrenie, ale západné veľmoci vyhlásili, že budú udržiavať so Saudskou Arábiou úzke vzťahy. Kráľovstvo je jedným z najväčších producentov ropy a dôležitým nákupcom zbraní od USA.

Trump pred summitom G20 dôrazne povedal, že nezáleží na tom, či princ Muhammad vedel o Chášukdžího vražde, a že Saudská Arábia je významná z hľadiska obchodu i svojho nepriateľského postoja k Iránu. Senát Spojených štátov však tento týždeň odhlasoval ukončenie podpory pre koalíciu vedenú Saudskou Arábiou a jej boj proti povstalcom v Jemene. Senát tak rozhodol v období, keď verejnosť rozhnevali útoky na civilné ciele v Jemene vrátane školského autobusu a nemocníc.

Putin prebral s Macronom otázku Ukrajiny a Sýrie

Šéf Kremľa Vladimir Putin a francúzsky prezident Emmanuel Macron absolvovali v piatok na okraji summitu skupiny krajín G20 v Argentíne bilaterálne stretnutie, pričom sa v diskusii zamerali aj na situáciu na Ukrajine a v Sýrii. Informovala o tom agentúra TASS.

Francúzsky prezident pred schôdzkou vyjadril potešenie z toho, že má príležitosť hovoriť so svojím ruským partnerom, pretože existuje veľa problémov, o ktorých chce diskutovať. "Týka sa to situácie v Sýrii, vidíme, že po veľmi užitočnom stretnutí v Istanbule sa situácia zmenila. Týka sa to aj situácie na Ukrajine, najmä vzhľadom na vývoj v uplynulých dňoch," uviedol Macron. Dodal, že chcel s Putinom diskutovať o implementácii minských dohôd, otázkach kybernetickej bezpečnosti a všeobecnej bezpečnostnej architektúre v Európe.

Ruský vodca vrelo pozdravil svojho francúzskeho partnera, poznamenal TASS, a vyzval ho, aby sa rozprávali o dvojstranných vzťahoch. "V minulom roku sa dvojstranný obchod zvýšil o 16,5 percenta a rovnaká dynamika vzostupu bola zaznamenaná aj v tomto roku," zdôraznil Putin.