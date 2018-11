Posun v prípade leteckého nešťastia v Indonézii: Šokujúce odhalenia vyšetrovateľov

Predbežná správa NTSC odhalila, že ukazovatele rýchlosti počas predchádzajúceho letu z Bali do Jakarty zobrazovali chybné údaje. Posádka preto na zvyšok letu vypla autopilota. Lietadlo podľa vyšetrovateľov z NTSC nebolo spôsobilé na prevádzku a let z Bali do Jakarty nemal pokračovať. Lion Air musí podľa NTSC zlepšiť bezpečnosť a umožniť pilotom v podobných prípadoch prerušiť let a núdzovo pristáť.

Zdroj: SITA/AP Photo/Achmad Ibrahim

Vyšetrovatelia príčin nešťastia sa zameriavajú na to, akú rolu zohral nový manévrovací systém (MCAS). Ten má zabrániť nadmernému stúpaniu lietadla, pri ktorom hrozí strata vztlaku. V prípade havarovaného boeingu však systém zrejme spôsobil klesanie po tom, ako dostal nesprávne informácie zo senzorov.

Zdroj: SITA/AP Photo/Fauzy Chaniago, File

Prakticky nový Boeing 737 Max 8 spoločnosti Lion Air sa v pondelok 29. októbra po približne 13 minútach letu zrútil do Jávskeho mora. Lietadlo linky JT610 smerovalo z Jakarty do mesta Pangkal Pinang, metropoly provincie Bangka-Belitung, ležiacej na východnom pobreží ostrova Bangka. Nehodu neprežil nikto z 189 ľudí na palube.