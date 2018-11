FOTO Streľba v nemocnici v Chicagu: Ostrá hádka sa zmenila na horor, štyria mŕtvi

Starosta mesta Rahm Emanuel uviedol, že uvedenými nemocničnými zamestnancami boli lekár a pracovník lekárne. Johnson dodal, že streľba sa začala na parkovisku pri nemocnici "ostrým slovným sporom" medzi ľuďmi, ktorí sa poznali.

Zdroj: SITA/AP Photo/David Banks

Jedna priateľka sa snažila zasiahnuť a podozrivý strelec si vytiahol košeľu a ukázal zbraň. Vypukla streľba a následne páchateľ utekal do nemocnice, kde sa mu do cesty postavil policajt.

Zdroj: SITA/AP Photo/David Banks

Policajný šéf spresnil, že strelec zabil jednu zo žien, s ktorou ho spájal súkromný vzťah. Hovorca polície v Chicagu Anthony Guglielmi už skôr uviedol, že strelec je mŕtvy, ale nie je jasné, či si vzal život sám alebo ho usmrtila polícia.

Zdroj: SITA/AP Photo/David Banks

Svedok James Gray povedal pre televíziu KABC-TV, že videl strelca viackrát vypáliť náboje do ženy pred nemocnicou, dokonca aj vtedy, keď už obeť ležala na zemi - potom páchateľ vošiel do budovy nemocnice a pokračoval v náhodnej paľbe do ľudí. Svedok opísal dejisko násilia ako "masový chaos", napísali tlačové agentúry AP a AFP.

Zdroj: SITA/AP Photo/David Banks

Motív činu však zatiaľ nie je známy. Celú budovu následne evakuovali a prípad vyšetruje polícia.