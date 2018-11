Šokujúce odhalenie u našich susedov: Plukovník rakúskej armády je podozrivý zo špionáže pre Rusko

VIEDEŇ - Plukovník rakúskej armády vo výslužbe je podozrivý, že niekoľko desaťročí vykonával špionáž pre Rusko. Oznámil to v piatok rakúsky kancelár Sebastian Kurz.

Plukovník je podozrivý, že začal pracovať pre ruskú tajnú službu v 90. rokoch 20. storočia a pokračoval až do roku 2018, uviedol Kurz bez toho, aby ho menoval. Do výslužby odišiel pred piatimi rokmi.Rakúska ministerka zahraničných vecí Karin Kneisslová predvolala v tejto veci ruského diplomata, ktorý v súčasnosti vedie veľvyslanectvo vo Viedni, a zrušila pripravovanú cestu do Ruska, povedal Kurz.

"Ak sa podozrenie potvrdí, takéto prípady, či už sa stali v Holandsku, alebo v Rakúsku, nezlepšujú vzťahy medzi Ruskom a Európskou úniou," dodal Kurz s tým, že ruské špionážne aktivity v Európe sú "neprijateľné a odsúdeniahodné". Od Ruska požaduje "jasné informácie". Rakúsky minister obrany Mario Kunasek uviedol na tlačovej konferencii, že prípad vyšiel najavo "pred niekoľkými týždňami" po informáciách od inej európskej tajnej služby.

Ruské ministerstvo zahraničných vecí si po vyjadreniach rakúskych politikov predvolalo rakúskeho veľvyslanca v Moskve Johannesa Eignera. Rakúsky denník Kronen Zeitung v piatok priniesol článok o vyšetrovaní 70-ročného plukovníka vo výslužbe, ktorý údajne odovzdával ruskej vojenskej spravodajskej službe informácie o migračnej kríze, rakúskych vojenských lietadlách a delostreleckých systémoch od konca 90. rokov. Plukovník zo Salzburgu dostal za svoje služby približne 300.000 eur. Ruského agenta, známeho ako Jurij, kontaktoval každé dva týždne a odovzdával mu tajné dokumenty. Rakúska prokuratúra začala voči plukovníkovi trestné stíhanie a hrozia mu dva roky za mrežami.

Rakúsko patrí medzi málo európskych krajín, ktoré si uchovali úzke diplomatické kontakty s Moskvou aj napriek ruskému zapojeniu sa do ukrajinského konfliktu, a dokonca aj po otrávení bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéry v Británii. Viedeň, kde sídli mnoho medzinárodných organizácií a žijú tam tisícky zahraničných diplomatov, je známa ako centrum európskej špionáže. O celom prípade informovali v piatok tlačové agentúry AFP, Reuters, DPA a TASS.​