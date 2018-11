Gorbačov vyzval USA a Rusko, aby zabránili novým pretekom v zbrojení

Michail Gorbačov

Zdroj: TASR/AP

MOSKVA - Posledný sovietsky líder Michail Gorbačov vo štvrtok vyhlásil, že Rusko a USA by mali urýchlene podniknúť kroky, ktoré by zabránili novým pretekom v zbrojení. Informovala o tom agentúra AP. Gorbačov (87) novinárom v Moskve povedal, že Moskva a Washington by sa mali sústrediť na urovnanie vzájomných sporov. Vzťah medzi týmito dvoma mocnosťami pritom opísal ako najdôležitejší na svete.