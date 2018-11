PRÁVE TERAZ Útok strelca v USA: Pálil do ľudí v bare, najmenej 12 mŕtvych

Podľa očitých svedkov muž v bare plnom ľudí vypálil z ručnej zbrane niekoľko výstrelov, následne tam hodil dymovnice a opäť pálil. Útočník mal údajne okolo 20 rokov, blízkovýchodný vzhľad, briadku a bol celý oblečený do čierneho.

Osud útočníka, o ktorého motíve sa zatiaľ nič nevie, najprv nebol známy. Neskôr hovorca miestneho šerifa uviedol, že strelca našli mŕtveho vo vnútri baru. Šerifov zástupca nespresnil, ako muž zomrel.

Zdroj: SITA/AP/Mark J. Terrill

Zranenia utrpelo viacero osôb, ich presný počet zatiaľ nie je známy. Šerif hovoril predbežne o 12 postrelených. Miestne správy naznačujú 11 až 20 zranených.

Zdroj: SITA/AP/KABC

Na mieste sa nachádzal najmenej jeden strelec. Hasičské oddelenie okresu Ventura varovalo na Twitteri obyvateľov, aby sa oblasti vyhli.

#OaksInc: Ongoing active shooter incident reported at Borderline in @CityofTO . Please stay away from area. Active law enforcement incident. Multiple injuries reported. Details still being determined. Multiple ambulances requested. @VCFD pic.twitter.com/4X3b8KMisc