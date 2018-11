USA prežívali noc plnú politického napätia: Trump komentoval výsledky volieb ako ohromný úspech

"Dnes večer (to bol) ohromný úspech. Všetkým vám ďakujem," napísal Trump na svojom obľúbenom Twitteri. Svoje vyjadrenie zverejnil po tom, ako sa potvrdilo, že si vládnuci republikáni udržia doterajšiu väčšinu v Senáte amerického Kongresu.

Prezident USA Donald Trump zablahoželal demokratom k získaniu väčšiny v Snemovni reprezentantov amerického Kongresu. Informovala o tom v stredu televízia CNN. Trump svoju gratuláciu tlmočil líderke súčasnej demokratickej menšiny v Snemovni Nancy Pelosiovej, ktorej za týmto účelom zatelefonoval. Uviedol to šéf Pelosiovej kancelárie Drew Hammill.

"(Prezident) ocenil líderkinu (Pelosiovej) výzvu na spoluprácu oboch strán, ktorá odznela v jej deklarácii víťazstva," napísal na Twitteri Hammill. Telefonát oboch politikov sa uskutočnil v utorok pred polnocou miestneho času po tom, ako sa začali definitívne vyjasňovať výsledky utorkových kongresových volieb.

