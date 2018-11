USA prežívajú noc plnú politického napätia: Trump komentoval výsledky volieb ako ohromný úspech

"Dnes večer (to bol) ohromný úspech. Všetkým vám ďakujem," napísal Trump na svojom obľúbenom Twitteri. Svoje vyjadrenie zverejnil po tom, ako sa potvrdilo, že si vládnuci republikáni udržia doterajšiu väčšinu v Senáte amerického Kongresu.

Tremendous success tonight. Thank you to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7. novembra 2018

Prezident USA Donald Trump zablahoželal demokratom k získaniu väčšiny v Snemovni reprezentantov amerického Kongresu. Informovala o tom v stredu televízia CNN. Trump svoju gratuláciu tlmočil líderke súčasnej demokratickej menšiny v Snemovni Nancy Pelosiovej, ktorej za týmto účelom zatelefonoval. Uviedol to šéf Pelosiovej kancelárie Drew Hammill.

"(Prezident) ocenil líderkinu (Pelosiovej) výzvu na spoluprácu oboch strán, ktorá odznela v jej deklarácii víťazstva," napísal na Twitteri Hammill. Telefonát oboch politikov sa uskutočnil v utorok pred polnocou miestneho času po tom, ako sa začali definitívne vyjasňovať výsledky utorkových kongresových volieb.

President Trump called Leader Pelosi at 11:45 p.m. this evening to extend his congratulations on winning a Democratic House Majority. He acknowledged the Leader’s call for bipartisanship in her victory remarks. — Drew Hammill (@Drew_Hammill) 7. novembra 2018

Republikáni podľa prognóz stratia kontrolu nad Snemovňou reprezentantov

Podľa prognóz amerických televízií však republikáni zároveň zrejme stratia kontrolu nad Snemovňou reprezentantov, keďže demokrati zvíťazili v kľúčových voľbách v politicky nevyhranených štátoch, ako sú Virgínia, Florida, Pensylvánia či Colorado. V čase zverejnenia Trumpovho tweetu sa už demokrati - aj podľa čiastkových výsledkov - postupne blížili k ovládnutiu Snemovne. Líderka súčasnej demokratickej menšiny v Snemovni reprezentantov Nancy Pelosiová uviedla, že výsledky volieb obnovujú systém bŕzd a protiváh, ktoré v americkom politickom systéme zaisťujú dodržiavanie ústavy.

Republikáni si udržali senátnu väčšinu aj vďaka dôležitým víťazstvám v Indiane, Severnej Dakote, Tennessee a Texase. To umožní Trumpovi pokračovať v transformácii amerického súdnictva a mohlo by zbrzdiť možné snahy demokratov o vyšetrovanie alebo impeachment prezidenta. Podľa televízie Fox News by mali mať republikáni v 100-člennom Senáte minimálne 52 kresiel.

Demokratická väčšina v Snemovni reprezentantov, ktorú získali prvýkrát po ôsmich rokoch, by za mohla ohroziť realizáciu Trumpovej legislatívnej agendy v druhej polovici jeho funkčného obdobia, a potenciálne otvoriť cestu aj k jeho impeachmentu. V 435-člennej Snemovni by demokrati mohli podľa odhadov obsadiť približne 230 kresiel.

Voľby guvernérov sú podľa predbežných čiastkových výsledkov pomerne vyrovnané. Demokratickým kandidátom sa podarilo uspieť v dôležitých súbojoch v štátoch Kansas, Illinois a Michigan, republikánom zase na Floride, v Ohiu a Arizone. Podľa prvých prognóz výsledkov utorkových volieb opoziční demokrati zrejme po ôsmich rokoch získajú väčšinu kresiel v Snemovni reprezentantov amerického Kongresu. To by mohlo ohroziť realizáciu Trumpovej legislatívnej agendy v druhej polovici jeho funkčného obdobia, a potenciálne otvoriť cestu k jeho impeachmentu.

Američania si v rámci supervolebného utorka volia všetkých 435 členov Snemovne reprezentantov. Okrem nich sa o znovuzvolenie uchádzalo aj 35 zo 100 senátorov. V hre tiež bolo 39 miest guvernérov jednotlivých štátov Únie.

Republikáni majú v súčasnosti väčšinu v oboch komorách Kongresu. Mnohí analytici vopred predpovedali, že by Republikánska strana mohla stratiť kontrolu nad Snemovňou reprezentantov, ale že si pravdepodobne udrží väčšinu v Senáte.

Voľby ako test spokojnosti s Trumpom

Na východnom pobreží USA už pozatvárali volebné miestnosti a voliči netrpezlivo čakajú na kompletné výsledky svojho hlasovania. Ich spoluobčania na západnom pobreží pritom majú ešte niekoľko hodín na rozmyslenie. Ako posledné sa vzhľadom na časový posun zatvorili volebné miestnosti na Havaji (v stredu o 06.00 h SEČ).

Médiá už medzitým intenzívne oznamovali predbežné čiastkové výsledky a začínajú celonočné vysielanie plné analýz volieb a toho, čo bude po nich nasledovať. Voľby sú považované za test spokojnosti voličov s prezidentom Donaldom Trumpom, keďže sa konajú v polovici jeho funkčného obdobia. Prezident Trump však vyhlásil, že ak republikáni prehrajú, nie je to jeho chyba. Voliči si vyberajú časť nových zástupcov v Kongrese, v niektorých štátoch rozhodujú o novom guvernérovi i miestnych témach ako legalizácia marihuany či výška dane z pohonných palív.

Voliči stáli v radoch

V niektorých volebných miestnostiach sa cez deň tvorili rady voličov, čo je pripisované jednak záujmu o hlasovanie, jednak zastaranému a pomalému hlasovaciemu systému. O potrebe jeho modernizácie sa hovorilo už po prezidentských voľbách pred dvoma rokmi, no nie všetky štáty to už stihli. Najmenej 12 štátov v utorok nahlásilo pokazené zariadenia. Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť vyhlásilo, že problémy sú skôr zriedkavé a nemajú vážny vplyv na priebeh hlasovania.

Niektoré americké médiá sa v tejto súvislosti opäť zaoberali otázkou, prečo sú americké voľby vždy v pracovný deň. USA totiž mávajú v priemere jednu z najnižších volebných účastí v západnom svete a riešenie by pritom mohlo byť jednoduché: zorganizovať voľby cez víkend alebo udeliť voličom deň pracovného voľna, pripomenul denník Washington Post.

Prezident Trump v priebehu utorka prostredníctvom internetu vyzýval občanov, aby išli voliť a vychvaľoval republikánskych kandidátov na senátorov, členov Snemovne reprezentantov a guvernérov. Najsledovanejšie sú súboje v štátoch Georgia, Indiana, Florida a Texas. Na voľby zareagovala aj Wall Street, ktorá v utorok uzavrela obchodovanie s vyššími hodnotami.

Krugman: Americké voľby sú poslednou šancou odbočiť z cesty k autokracii

Utorkové kongresové voľby v USA, ktoré sa konajú v polovici funkčného obdobia prezidenta Donalda Trumpa, nie sú o daniach či zdravotnom poistení, ale o prežití americkej demokracie. Uviedol to nositeľ Nobelovej ceny za ekonomiku Paul Krugman, podľa ktorého sú Spojené štáty v súčasnosti na politickom rázcestí.

"Ak sa vyberieme jednou cestou (demokratickou), ponúkne nám aspoň šancu na politické vykúpenie, na obnovu amerických demokratických hodnôt. Ak sa vyberieme tou druhou (republikánskou), budeme na ceste k autokracii, bez zjavnej možnosti dostať sa odtiaľ preč," uviedol Krugman v komentári pre denník The New York Times.

Profesor ekonómie si myslí, že ak aj Demokratická strana získa väčšinu v Snemovni reprezentantov, povolebné dni budú nepríjemné. Očakáva, že republikáni neprijmú svoju porážku so cťou, ale že začnú vyťahovať rôzne, i nepravdivé výhovorky, ako napríklad predvolebné tvrdenie prezidenta Donalda Trumpa, že demokrati získavajú hlasy vďaka miliónom imigrantov, ktorí volia nelegálne. "A keď začnú demokrati vykonávať svoje právomoci v Snemovni reprezentantov, môžete si byť istí, že to vyvolá vzdor (republikánov), nech si ústava hovorí, čo chce," predpovedal Krugman.

Oveľa horšie bude podľa neho vyzerať povolebná scéna v prípade, ak demokrati voľby prehrajú. Ak sa republikáni udržia pri moci, tieto voľby boli podľa neho vôbec posledné aspoň spolovice férové voľby. Krugman uvádza ako príklad vývoja situáciu zo štátu Georgia, kde sa republikánsky minister, ktorého úlohou je aj dohľad na voľbami a volebným systémom, uchádza o post guvernéra.

"V každej inej demokracii by bolo nepredstaviteľné, aby si človek dohliadal nad vlastnými voľbami. Ale v Georgii tomu tak je a Kemp zneužíva svoje právomoci na maximum," napísal Krugman. Uznávaný ekonóm uviedol ďalšie prípady údajného zneužívania moci a ovplyvňovania volieb republikánmi v štátoch Kansas a Severná Dakota. Dodal, že tomu nie je inak ani na federálnej úrovni a výnimkou v tomto smere nie je ani Biely dom.

Prezident Trump podľa neho zneužil svoje právomoci na získanie straníckej politickej výhody, keď pred voľbami strašil občanov konvojom migrantov zo Strednej Ameriky smerujúcim do USA. Kroky republikánov Krugman prirovnal k počínaniu nacionalistov v Maďarsku a Poľsku, ktorí si podľa neho udržali "demokratickú fasádu, ale v skutočnosti nastolili autoritárske režimy jednej strany".

"Všetko, čo sme videli, naznačuje, že republikáni urobia čokoľvek na udržanie moci. Utorkové voľby môžu byť poslednou šancou zastaviť ich pred tým, než natrvalo uchopia moc," varoval Krugman. Demokrati síce podľa neho tiež nie sú bez chýb, ale zdá sa, že na rozdiel od republikánov aspoň stále veria v demokraciu.