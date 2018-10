Moskva sa bojí najhoršieho: Jasný signál do USA, je to extrémne nebezpečné

Vladimir Putin

MOSKVA - Odstúpenie Spojených štátov od dohody o jadrových zbraniach, ktorá existuje od čias bývalého Sovietskeho zväzu, by bolo "extrémne nebezpečné" a slúžilo by na vyvolanie nových pretekov v zbrojení. Vyhlásil to v stredu Kremeľ, ktorý citovala agentúra DPA.