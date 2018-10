Žena (24) sa šla prejsť na pláž so psom: FOTO O pár hodín sa rodina dozvedela príšernú správu

CANBERRA - Mladú ženu, ktorá zmizla po tom, ako odišla na prechádzku so svojím psom, našli mŕtvu na odľahlej pláži Wangetti Beach pri austrálskom meste Cairns. Polícia sa domnieva, že by mohlo ísť o sexuálne motivovanú vraždu. Vyšetrovatelia zatiaľ nemajú žiadne poznatky, či obeť mohla poznať svojho vraha.

Zdroj: FB/Toyah Cordingley

Toyah Cordingleyová zmizla v nedeľu medzi 14.00 a 14.30 h. po tom, ako prišla autom na pláž, aby sa tu poprechádzala so svojím psom. Nezvestnú ženu našli v pondelok ráno medzi pobrežím a pásom kríkov. Polícia jej smrť považuje za vraždu. "Ak máme čo do činenia s potenciálne sexuálnym motívom, malo by to mať súvislosť s mužom," povedal podľa 9 News detektív seržant Ed Kinbacher.

Dodal, že oblasť, v ktorej telo objavili, nebola vysoko frekventovaná a polícia požiadala miestnych obyvateľov, aby ju informovali, o akýchkoľvek podozrivých osobách, ktoré zazreli na pláži. Detektív ďalej povedal, že rodičia obete sú zdrvení vzhľadom na okolnosti. "Toto je šokujúca udalosť," uviedol.

Polícia informovala, že na pláž sa dá dostať iba dvomi prístupovými cestami. Auto dievčaťa sa našlo pri južnom vchode, kde pobehoval aj nezranený pes. "Je to pokojná pláž. Nie som si vedomý žiadnych problémov s touto oblasťou," dodal Kinbacher.

Keď sa Toyah nevrátila v nedeľu domov, rodina po nej začala pátrať. Sestra zverejnila na Facebooku jej fotografiu so zúfalou žiadosťou o informácie o jej pobyte. Priatelia okamžite ich prosbu zdieľali a vymieňali si pekné spomienky na Toyah, ktorá milovala prírodu a svojho psa. Bohužiaľ, polícia im musela nakoniec oznámiť smutnú správu.