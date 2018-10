Brutálna vražda bulharskej novinárky: Zatkli podozrivého, vyšetrujú údajné zneužitie eurofondov

Telo televíznej žurnalistky Marinovovej našli v sobotu 6. októbra v meste Ruse v parku pri rieke Dunaj po tom, čo upozorňovala na možnú korupciu vo vláde. Rozhlasová stanica BNR uviedla, že nepotvrdená informácia o zatknutí "rumunského občana s pasom z Moldavska" pochádza z bulharského ministerstva vnútra. Zatiaľ nie sú dostupné žiadne ďalšie informácie.

Bulharská prokuratúra ešte v pondelok večer oznámila, že začala vyšetrovať podozrenie zo zneužívania fondov Európskej únie; popri tom polícia vyšetruje znásilnenie a vraždu Marinovovej, ktorú našli zaškrtenú. Informovala o tom utorok agentúra AP s tým, že k tomu došlo po brutálnej vražde bulharskej novinárky, ktorá upozorňovala na možnú korupciu vo vládnych kruhoch.

Zavraždená reportérka Viktorija Marinovová v televízii TVN Ruse moderovala aj politickú tolkšou. Do vydania z 30. septembra pozvala do štúdia na rozhovor dvoch známych investigatívnych novinárov - Bulhara Dimitara Stojanova z portálu Bivol.bg a Rumuna Attilu Bira, venujúcich sa podozreniam o zneužívaní eurofondov, do ktorého sú údajne zapletení miestni podnikatelia a poslanci. Tých zadržali za ich prácu na údajných podvodoch, ktoré sa týkali eurofondov.

Spomínané ministerstvo uviedlo, že prokuratúra vyšetruje bulharskú stavebnú spoločnosť GP Group v súvislosti s podozrením zo zneužitia fondov EÚ, pričom jej zmrazila aktíva vo výške 14 miliónov eur.