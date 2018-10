Brutálna vražda bulharskej novinárky, venovala sa korupčným témam: Ženu (†30) mali zbiť a znásilniť

V Bulharsku bola včera večer zavraždená novinárka regionálnej televízie Viktoria Marinová. Mala 30 rokov. Bližšie informácie o vražde zatiaľ nie sú známe. Novinárku zavraždili v piatom najväčšom meste Bulharska, v Ruse. Píšu to bulharské médiá aj investigatívna organizácia Organized Crime & Corruption Reporting Project. Tridsaťročná žena mala malé dieťa.

#PressFreedom : In #Bulgaria , regional TV TVN director/presenter Victoria Marinova was assassinated in Ruse last night. Her last broadcast: an interview w/ RISE Romania reporter @Biro_A and @BivolBg 's Dimitar Stoyanov on #GPGate . We await more information. https://t.co/hajU25RzrA

Jej telo našli na ťažko prístupnom mieste v kroví na nábreží Dunaja. K vražde podľa informácií tamojšieho ministerstva vnútra došlo v sobotu okolo 14. hodiny na móle. Identifikovali ho včera večer. Pred vraždou bola novinárka znásilnená, následne ju brutálne zbili, následkom čoho sa zrejme udusila.

Marinová sa venovala aj korupčným témam. Jej posledným vysielaním bol rozhovor s novinármi, ktorí sa venovali afére známej ako GP Gate. Ide o škandál, kedy údajne bulharská spoločnosť GP tunelovala eurofondy. Policajní vyšetrovatelia pracujú s viacerými verziami. Zatiaľ podľa nich neexistuje dôkaz, že by vražda súvisela s prácou reportérky, ktorá sa venovala aj korupčným témam.

Bulgarian journalist was raped and brutally murdered in city of Ruse. Viktoria Marinova was TV anchor and director in the local tv station TVN. Her last reportage was connected with misusing of public funds which @BivolBg investigates (& they were subject of pressure) pic.twitter.com/JZoOqJFsWP