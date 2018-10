Nové kompromitujúce informácie o Trumpovom nominantovi na sudcu: Na krku má ďalší incident

Dokument, o ktorého obsahu informovala v utorok tlačová agentúra AP, hovorí o hlásení vtedy 21-ročného Doma Cozzolina, že Kavanaugh naňho počas hádky v bare "z nejakého neznámeho dôvodu" hádzal ľad. Blízky priateľ budúceho sudcu, ktorý bol v danom období študentom Yalovej univerzity, zase údajne zasiahol Cozzolina do ucha pohárom.

Článok o policajnej správe, doplnený výpoveďami svedkov, priniesol ešte v pondelok denník The New York Times. Ten si následne vyslúžil kritiku za to, že spoluautorkou tohto článku bola novinárka, ktorá ešte v júli kritizovala Kavanaugha na Twitteri. Biely dom podľa AP spochybnil závažnosť uvedeného incidentu a poukázal na to, že Kavanaugh nebol zatknutý ani obvinený.

Justičný výbor hornej komory amerického Kongresu odsúhlasil minulý piatok Kavanaughovu nomináciu na post sudcu Najvyššieho súdu, avšak pod podmienkou, že tvrdenia o údajných sexuálnych útokoch, ktorých sa mal tento kandidát v minulosti dopustiť, preverí dodatočne Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI). Hlasovanie celého Senátu sa má uskutočniť až po ukončení vyšetrovacích úkonov.

Prezident Trump vydal na základe tejto požiadavky pokyn na dodatočné vyšetrovanie v obmedzenom rozsahu, ktoré má trvať menej ako jeden týždeň. V utorok potvrdil pred novinármi, že naďalej stojí na strane Kavanaugha, a dodal, že nastali "hrozivé časy pre mladých mužov", keďže môžu byť podľa neho vystavovaní falošným obvineniam. Trump tiež označil za znepokojivé, že ľudia bývajú uznávaní "automaticky za vinných" a musia dokazovať svoju nevinu.

Samotný Kavanaugh dôrazne odmieta tvrdenia, že v minulosti sexuálne napadol dve ženy. Pred spomínaným výborom však vypovedala minulý týždeň profesorka Christine Blaseyová-Fordová z Kalifornie, ktorá tvrdí, že v súčasnosti 53-ročný Kavanaugh ju sexuálne napadol na večierku v období, keď obaja študovali na strednej škole. Iná žena, Deborah Ramirezová, hovorí, že sa pred ňou obnažoval na večierku na internáte počas štúdia na vysokej škole.

Kavanaugh je známy svojimi konzervatívnymi postojmi. Jeho vymenovanie už pred zverejnením obvinení odmietli opoziční demokrati, ktorí sa obávajú, že na Najvyššom súde Spojených štátov sa tým na desaťročia upevní konzervatívna väčšina.