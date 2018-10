Dráma v Baltskom mori: Trajekt uprostred cesty zachvátil požiar, na palube je vyše 300 ľudí

Rozsah požiaru zatiaľ nie je známy. Na miesto zamieril podľa agentúry Reuters vrtuľník, ďalšie dva sú v pohotovosti, povedal hovorca litovského letectva. Zmobilizovaní boli tiež ruskí a litovskí záchranári.

JUST IN: Passengers aboard burning ferry moved to a safe place on the ship, but it’s currently drifting & waiting for help – reports https://t.co/yNjztiPZSm pic.twitter.com/4d3fuDInmE