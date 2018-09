MIMORIADNA SPRÁVA Sýria zostrelila ruské lietadlo: Kremeľ viní Izrael, varuje pred odvetou

Zdroj: RT

"Hodnotíme provokatívne počínanie Izraela ako nepriateľské. V dôsledku nezodpovedného počínania izraelských vojakov zahynulo 15 ruských vojakov. To vôbec nezodpovedá duchu rusko-izraelského partnerstva," povedal hovorca ministerstva Igor Konašenkov. "Vyhradzujeme si právo na adekvátne odvetné kroky," dodal generálmajor Konašenkov podľa agentúry TASS.

Izrael vopred nevaroval velenie ruského zoskupenia v Sýrii a o svojej akcii ho uvedomil "menej ako jednu minútu pred úderom, čo neumožnilo stiahnuť ruské lietadlo do bezpečia", povedal Konašenkov podľa agentúry RIA Novosti. Il-20 bol podľa neho zostrelený raketou S-200.

Ruský minister obrany Sergej Šojgu telefonoval v utorok so svojím izraelským rezortným kolegom Avigdorom Liebermanom a povedal mu, že Moskva pripisuje Izraelu plnú zodpovednosť za zostrelenie ruského vojenského lietadla blízko Sýrie. S odvolaním sa na ruské tlačové agentúry o tom informovala agentúra Reuters.

Damask sa doteraz zdržiava vyjadrenia, rovnako ako izraelské ozbrojené sily; tie uviedli, že nekomentujú "správy z cudziny".

TASS spresnil, že k incidentu došlo v pondelok približne o 23.00 h moskovského času, keď sa lietadlo po svojej misii vracalo na ruskú leteckú základňu Humajmím. Spojenie s lietadlom sa prerušilo počas letu nad Stredozemným morom, vo vzdialenosti asi 35 kilometrov od pobrežia. Ministerstvo uviedlo, že stroj Il-20 zmizol z obrazoviek radarov počas útoku štyroch izraelských lietadiel F-16 na sýrske objekty v provincii Lázikíja.

Photo showing the Russian air defences in Hmeimim Airbase trying to stop the missiles from the attacks in Latakia this night.

So wether if it was American or Israeli, the Russian took serious position against it for the first time. pic.twitter.com/Q3ntrIdC3U