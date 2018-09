FOTO Severná Karolína sa spamätáva z hurikánu Florence: Obetí je už 12, ulice sú zaplavené

Celkovo prišlo o život v dôsledku hurikánu 10 ľudí v Severnej Karolíne a jedna osoba v Južnej Karolíne. Tou bola žena, ktorá vrazila autom do stromu spadnutého cez cestu. Podľa meteorológov to najhoršie možno ešte len príde, keď napadané zrážky, ktoré stále neustávajú, spôsobia mohutné záplavy. Úrady v Severnej Karolíne už v sobotu nariadili povinnú evakuáciu všetkých obyvateľov z povodia Little River a Cape Fear River.

Zdroj: SITA/Gray Whitley/Sun Journal via AP

Nariadenie sa týka územia do vzdialenosti jednej míle (1,6 kilometra) po oboch brehoch riek, do ktorého spadá napríklad aj 200-tisícové mesto Fayetteville. Hurikán Florence, ktorý zaútočil na juhovýchodné pobrežie Spojených štátov už v piatok, nad americkým územím zoslabol a zmenil sa na tropickú búrku. Podľa meteorológov sa takmer vôbec neposúva a najväčšiu skazu môžu preto spôsobiť stále nekončiace zrážky. Už teraz sú v dôsledku záplav odrezané od okolitého sveta viaceré obývané oblasti, bez prívodu elektrickej energie sa ocitlo už 900-tisíc domácností.

Zdroj: SITA/Gray Whitley/Sun Journal via AP

Na juhovýchode USA zrušili v súvislosti s hurikánom Florence vyše 2-tisíc letov a mnohé letiská zostávajú celkom zatvorené. Najmenej do pondelka bude v rámci preventívnych opatrení zatvorené napríklad letisko v Charlestone v štáte Južná Karolína. Agentúra AP pripomína, že počet zrušených letov je síce vysoký, no zatiaľ zďaleka nie tak vysoký, ako počas minuloročného hurikánu Harvey, kedy museli len v samotnom Houstone zrušiť viac ako 11-tisíc letov.